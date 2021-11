Antica Pizzeria da Michele apre a Dubai la sua seconda sede

di Luca Venturino 5 Novembre 2021

Antica Pizzeria da Michele continua la sua opera di espansione: dopo l’inaugurazione a Salerno di appena un paio di settimane fa, ecco che approda con la sua seconda sede in quel di Dubai. L’apertura è prevista per giovedì 4 novembre con il claim ‘bigger, tastier and even more Neapolitan’- traducibile grossomodo in ‘più grande, più buona e ancora più napoletana’.

E il ‘bigger’ non è assolutamente buttato lì a caso. Il nuovo punto vendita si articola su ben due piani, entrambi dotati di terrazza panoramica che offre una splendida vista sul lungomare più iconico della città. dove svetta la ruota panoramica più alta al mondo. Il design proposto è moderno, con rivisitazioni in chiave contemporanea di simboli partenopei come il Vesuvio e la tombola.

Alessandro Condurro, amministratore delegato de L’Antica Pizzeria da Michele in the world, non ha dubbi nel definire Dubai come uno dei punti cardine del business internazionale, come d’altronde suggerisce il fatto che è sede di Expo 2020. “Inoltre, anche per ciò che concerne la prima sede, è stata tra le prime a riprendersi dalla pandemia da Covid-19” spiega inoltre Condurro. “Proprio questa ritrovata ‘normalità’ permette ai nostri franchisee di andare avanti ed espandersi ancora”.