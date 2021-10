L’Antica pizzeria da Michele apre a Salerno, è la prima sede a gestione diretta

Apre in centro a Salerno la prima sede in Campania dopo l'originale Antica pizzeria da Michele di Napoli: è anche la prima sede al mondo non in franchising ma a gestione diretta.

di Dissapore 27 Ottobre 2021

L’Antica pizzeria da Michele apre a Salerno, giovedì 28 ottobre 2021. Per il famosissimo Michele ai Tribunali, così è conosciuto a Napoli, la notizia è doppia: si tratta infatti del primo locale in Campania a portare quel nome, dopo la sede partenopea originaria, ma soprattutto del primo Michele a gestione diretta, cioè non in franchising. Di conseguenza sono ricalcate sul modello originario anche le caratteristiche principali e l’offerta: locale piccolo, orario continuato, no prenotazioni, poche pizze in menu. Ma c’è una grande novità: la pizza gluten free con un forno dedicato.

La location è super centrale: piazza Sedile di Portanova 21. Ci sono quaranta coperti all’interno e alcuni tavoli fuori. L’apertura è prevista per le 11 di mattina sin dal primo giorno. Le pizze: margherita, marinara, cosacca e marita (metà margherita e marinara), le classicissime e basta quindi, naturalmente in stile “a ruota di carretto“. C’è anche un mini menu da asporto, le pizze a portafoglio, ancora più essenziale: margherita, marinara e calzoncino (cicoli, fior di latte di Agerola, ricotta vaccina e pepe). Entrambi i generi sono nella versione normale e in quella senza glutine, con un forno apposito.

Tra qualche mese poi, a febbraio, l’offerta si dovrebbe un minimo allargare, ma non più di tanto: con i fritti della tradizione napoletana, e con due pizze fuori menu, a rotazione con ingredienti di stagione. Sotto il marchio di Michele anche il beverage: nell’offerta anche una birra e un vino brandizzati ‘l’Antica Pizzeria da Michele’ e prodotti rispettivamente dalle aziende KBirr e Martusciello.

Ci sono altre 20 pizzerie Michele nel mondo, da Firenze a Milano, da New York all’Arabia Saudita, ma tutte quelle aperte fuori Napoli sono sotto il marchio Michele in the World, che funziona secondo lo schema del franchising: passaggio del know-how, stretto controllo su procedura e ingredienti, ma comunque poi gestione esterna. In questo caso no: la famiglia Condurro si occuperà del lancio e del mantenimento. Non sarà più quindi “unica sede” la pizzeria di Napoli, Michele ai Tribunali, che esiste dal 1870 e infatti ha l‘anno scorso spento la 150esima candelina.