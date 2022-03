Antica Pizzeria Da Michele apre a Gedda il suo terzo locale in Arabia Saudita

di Luca Venturino 10 Marzo 2022

Antica Pizzeria Da Michele continua la sua galoppata in giro per il globo, e inaugura la sua terza sede in Arabia Saudita nella città di Gedda, che si affaccia sul Mar Rosso e costituisce un punto di passaggio importante per i pellegrinaggi verso le sacre città dell’Islam.

Il nuovo locale si declina attraverso un ampio spazio esterno e una imponente vetrata verticale, che accoglie i clienti in uno spazio interno che ospita più di 90 posti a sedere curato secondo uno stile contemporaneo. Il rame domina gli arredi e orna perfino il forno, proprio come nelle foto d’epoca della famiglia Condurro e della sede di via Sersale a Napoli; mentre i pavimenti sono realizzati in marmo. L’inaugurazione, i cui festeggiamenti si sono prolungati per tre giorni, hanno visto partecipare anche parte della famiglia reale saudita e l’intero staff del Consolato Generale d’Italia a Gedda. Erano presenti anche il tenore Massimiliano Barbolini e il baritono Claudio Mattioli, che hanno allietato l’atmosfera intonando alcune delle arie delle più famose opere liriche italiane. La coppia di artisti, inoltre, si esibirà ogni mese nelle tre sedi de l’Antica Pizzeria Da Michele in Arabia Saudita.

“È interessante sottolineare come il menu comprenda dieci tipologie differenti di pizze” ha spiegato Daniela Condurro, AD dell’Antica Pizzeria Da Michele in the world. “Dalle nostre classiche marinara, margherita normale e doppia mozzarella, come tradizione vuole, alle speciali, che si adattano ai gusti del luogo. Alle pizze si aggiunge una vasta scelta di primi, insalate, dessert e drink, per soddisfare tutti i palati, anche quelli apparentemente più lontani dalla Casa Madre di Napoli”. E la prossima fermata? Torino!