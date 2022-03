Antica Pizzeria da Michele si prepara ad aprire a Torino

di Luca Venturino 8 Marzo 2022

Gli amanti della pizza di Torino possono gioire: all’annuncio dell’apertura di una pizzeria di Gino Sorbillo nel capoluogo piemontese, prevista per il 9 marzo, segue infatti l’approdo in terra sabauda dell’Antica Pizzeria da Michele, proprio dopo l’inaugurazione di due nuove aperture proprio sul territorio dello stivale.

L’annuncio arriva direttamente dai canali social, e si legge come una vera e propria promessa: “La vera pizza Napoletana dal 1870, presto a Torino”. Nei commenti, chiaramente, è il visibilio, tra amici che si taggano a vicenda e altri, più impazienti, che chiedono la data di apertura (al momento prevista per il mese di maggio, anche se non è ancora stato indicato un giorno preciso). Il locale si inserirà nel cuore di Torino, in Via San Quintino 2, a due passi dalla stazione di Porta Nuova e da Via Roma.