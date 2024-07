Antica Pizzeria da Michele apre in uno degli hotel più lussuosi di Venezia

Antica Pizzeria da Michele all around the world, certo che sì, ma è pur vero che alla fine si torna sempre dove si è stati bene – come dalle parti del nostro caro e vecchio Stivale, per esempio. Dopo l’annuncio di una seconda apertura partenopea, piccola grande rivoluzione, il leggendario marchio napoletano apre (o meglio torna) a Venezia, in uno degli hotel più lussuosi della Laguna.

Dove? Semplice: l’hotel noto anche e soprattutto come l’approdo dei divi del cinema – l’Excelsior, incastonato sul Lido e ad appena una manciata di passi dall’Adriatico. I nostri lettori più attenti potrebbero però alzare la mano, a questo punto, e fare presente che, a onore del vero, la proverbiale pizza a ruota di carro dell’Antica Pizzeria da Michele non è una novità assoluta da queste parti: si tratta più di un ritorno, del ribadire un’alleanza, che di un’apertura vera e propria.

La pizza Da Michele all’Hotel Excelsior: prezzi e menu

Saremo più chiari: come puntualmente – e giustamente – riportato dai colleghi di Cibo Today, la prima “stretta di mano”, per così definirla, tra l’Hotel Excelsior e l’Antica Pizzeria da Michele risale di fatto dal 2022, quando il direttore della struttura, Alessio Lazazzera, decise di accogliere le richieste degli ospiti internazionali che, durante il loro soggiorno in Italia, volevano necessariamente assaggiare la tonda.

Uno degli interpreti più iconici del lievitato discoidale partenopeo unito a uno degli hotel più conosciuti della Laguna – il matrimonio, come potrete intuire, è stato felice fin da subito. A partire da quest’anno, per di più, sarà anche possibile abbinare le pizze con delle bollicine.

A proposito di pizze – immaginiamo sia cosa buona e giusta dedicare almeno qualche manciata di righe a quella che, di fatto, sarà l’offerta di Da Michele all’Excelsior. La spina dorsale è quella classica e sempre ubbidiente alla regola dorata del “squadra che vince non si cambia”, con margherita e marinara e salsiccia e friarielli, ma il menu è in realtà anche ricco di pizze speciali dedicate all’hotel.

Qualche esempio? C’è la Sorrento con schiacciata all’origano, fette di pomodoro fresco e mozzarella di bufala Barlotti, basilico e olio extravergine di oliva; o laCrudo, tartufo e fichicon Fior di Latte di Agerola, prosciutto crudo di San Daniele dall’Ava 24 mesi, fichi e tartufo nero; o ancora la Costiera con Pomodorini rossi e gialli di Sant’ Erasmo, gamberi rossi crudi, ricotta al limone. E i prezzi? Allineati a quella che è già l’offerta ristorativa dell’hotel: compresi tra i 16 e i 34 euro per le pizze con ingredienti più di pregio.