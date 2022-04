Antica Pizzeria da Michele apre un nuovo locale a Lecce il 24 aprile

di Luca Venturino 21 Aprile 2022

Dopo l’apertura di un locale affacciato sulle sponde del Mar Rosso, nella città di Gedda in Arabia Saudita, l’Antica Pizzeria da Michele si prepara alla prossima inaugurazione di un locale sul territorio dello Stivale, e più precisamente a Lecce. Qui, nella centralissima piazza Sant’Oronzo, la nuova sede della celebre catena di pizzerie aprirà le porte ai suoi nuovi clienti nella giornata di domenica 24 aprile.

Si tratterà del locale numero 26 in tutto il mondo, che proporrà un menu ricco degli antipasti tipici della tradizione napoletana e un’offerta di pizze che va dalle classiche margherita, marinara e cosacca alle più tradizionali come napoletana e calzone (anche nella sua versione fritta), chiudendo infine con le offerte special che comprendono salsiccia e friarielli, diavola, vesuvio, bufalina, la leccese e una pizza del mese, che cambierà ogni trenta giorni.

“Lecce è una città meravigliosa e meritava una nostra pizzeria” ha commentato l’amministratore delegato de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, Daniela Condurro. “È una piazza ricca di storia che accoglie una sede che richiama lo stile della casa madre di via Sersale per il suo arredamento classico nei tavoli di marmo e nel forno ricco di colori. Le pareti virano nel ciano e le sedie rappresentano quel tocco di colore in più che dà allegria al locale”.