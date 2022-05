Antica Pizzeria da Michele apre un nuovo locale sul lungomare di Crotone

di Luca Venturino 18 Maggio 2022

L’Antica Pizzeria da Michele festeggia l’apertura di un nuovo locale: l’appuntamento è per giovedì 19 maggio sul lungomare di Crotone, in Viale Gramsci. Si tratta della quarta delle nuove aperture nel meridione, e segue di fatto l’apertura primaverile di Lecce. Il menu proposto, naturalmente, segue la tradizione napoletana con una selezione di pizze classiche – margherita, marinara, cosacca e marita – accompagnate da altre varianti come la napoletana, il calzone (anche fritto), salsiccia e friarelli, bufalina e, ultima ma non ultima, la pizza del mese che cambia di volta in volta.

La posizione del locale, che si allarga completamente sullo spazio esterno, racconta una configurazione esclusivamente stagionale e, più precisamente, estiva; con tanto di forno e piano di lavoro a vista. “La sede è in una posizione unica: sulla spiaggia, a due passi dal mare e dal centro del lungomare di Crotone, zona turistica e molto frequentata nei mesi estivi” ha commentato a tal proposito Daniela Condurro, AD de l’Antica Pizzeria da Michele in the world. “Un connubio perfetto di piacere: il gusto inconfondibile della tradizione, con la pizza de l’Antica Pizzeria Da Michele, e la bellezza del panorama suggestivo del lungomare di Crotone”.