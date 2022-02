Antica Pizzeria da Michele apre altri due locali a Lecce e Bari

di Luca Venturino 9 Febbraio 2022

Long Beach e Manchester, per poi tornare a sentire la nostalgia di casa e tornare a Roma: l’espansione di Antica Pizzeria da Michele non accenna a fermarsi, e ora annuncia l’apertura di due nuovi locali in Puglia, a Lecce e Bari, per portare a 12 il numero di pizzerie sul territorio dello Stivale.

Stando alle parole del general manager Alessandro Condurro il locale di Lecce, in un palazzo storico adiacente a piazza Sant’Oronzo, dovrebbe aprire verso la metà di marzo, mentre l’apertura di Bari in corso Vittorio Emanuele slitta tra maggio e giugno. L’impero, dunque, continua a crescere, ma attenzione a non chiamarlo franchising: “Preferisco parlare di gestione diretta con partner” spiega infatti Condurro. “È questo il sistema con il quale apriamo i nuovi locali. Qui continueremo a conservare la nostra tradizione delle pizze alla margherita e alla marinara a 5 euro, ma abbiamo introdotto un menu internazionale presentato con un paio di antipasti, 5 diversi tipi di pizze, dolci, vino e birre artigianali. La materia prima è rigorosamente la nostra, di alta qualità e italiana, dai pomodori alla mozzarella, dalla farina all’olio”.

E se per l’appunto la tradizione rimane sempre la stessa – con la pizza che esonda dal piatto – il marchio si avvicina alla tecnologia con l’app Michele in the world che, come spiega Alessandro Condurro, “permette di arrivare direttamente sugli smartphone di tutti coloro che possono essere interessati a noi”.