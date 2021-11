Antipasto Emiliano di Cuor di Terra: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 5 Novembre 2021

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un singolo lotto dell’Antipasto Emiliano di Cuor di Terra a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 5 novembre 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 29 ottobre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Antipasto Emiliano 120g. Il marchio del prodotto è Cuor di Terra, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Penny Market srl, mentre sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è Furlotti e C S.r.l., con sede dello stabilimento in via Santi 1 a Medesano (PR).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 3415151, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’8 dicembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 120 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la sospetta presenza di Salmonella nel lotto sopra indicato. Nelle avvertenze i clienti che avessero già acquistato tale prodotto sono pregati di non consumarlo e di restituirlo presso il punto vendita di acquisto per la sostituzione o il rimborso (ma entro il 3 dicembre 2021).

Viene precisato che il richiamo interessa solamente il lotto/scadenza sopra indicato. Si scusano poi per il disagio arrecato provocato da cause non dipendenti dalla loro volontà.