Antoine Alléno, figlio dello chef Yannick Alléno, è morto in un incidente

di Manuela 9 Maggio 2022

Lutto nel mondo della ristorazione: Antoine Alléno, cuoco e figlio dello chef stellato Yannick Alléno, è morto domenica scorsa a Parigi a seguito di un incidente stradale.

Antonine era fermo con lo scooter a un semaforo rosso quando è stato investito in pieno da un’auto rubata. Per lui non c’è stato niente da fare. Secondo quanto rivelato da Le Figaro, il figlio dello chef noto per la partecipazione al programma Top Chef (ma non solo: nel 2020 durante l’11esima puntata di MasterChef Italia 9 la prova in esterna dei concorrenti si era tenuta proprio a Parigi insieme a Yannick Allén), è stato falciato da un’Audi RS6 mentre si trovava fermo al semaforo.

L’auto era guidata da un latitante che aveva rubato il veicolo. Oltre ad Antoine, l’auto rubata ha colpito anche un VTC parcheggiato accanto. Il giovane è morto sul colpo, mentre il passeggero che era con lui e l’autista del VTC sono stati portati in ospedale: niente prognosi riservata per loro.

Dopo aver investito in pieno il motorino, il ladro ha abbandonato l’auto rubata ed è scappato. Tuttavia, poco dopo, è stato trovato e arrestato dalla polizia. Sulla vicenda ora è stata aperta un’indagine.

Antoine Alléno aveva fondato insieme al padre l’Allénothéque: cuoco dal talento promettente, stava per essere elevato al rango di chef.