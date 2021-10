Antonella Clerici parla del Ddl Zan: “Peccato per i diritti civili”

di Manuela 29 Ottobre 2021

Anche Antonella Clerici è assai amareggiata da come è andata la vicenda del Ddl Zan. La conduttrice, infatti, in apertura della puntata di ieri di È sempre mezzogiorno su Rai 1 ha dichiarato: “Abbiamo davvero vinto tutto, sport, dolci, panettoni, Nobel per la Fisica, siamo al top. Peccato per i diritti civili perché abbiamo perso un’occasione”.

Come tutti ormai saprete, ieri il Senato ha bocciato il Ddl Zan, il disegno di legge contro l’omofobia. Per questo motivo la Clerici ha deciso di aprire la puntata del suo programma con in sottofondo la canzone Beggin dei Maneskin.

La Clerici ha esordito parlando della band ricordando a tutti che il 6 novembre apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. La conduttrice ha sottolineato che si tratta di un grande fenomeno del momento e il fatto che siano italiani le piace tantissimo.

Da qui ha poi colto la palla al balzo per ricordare gli ultimi successi dell’Italia, da quella dello sport (Olimpiadi e Europei di calcio in primis) al Nobel per la Fisica, senza dimenticare i primati raggiunti nel settore dei dolci e dei panettoni. E poi ha affondato: nonostante in questi settori siamo al top, per quanto riguarda la tutela dei diritti civili abbiamo perso un’occasione.

Antonella Clerici non è stato l’unico personaggio dello spettacolo a dichiararsi delusa di come sia andato a finire il Ddl Zan: ieri sera durante la prima puntata dei live di X-Factor 2021 anche Emma Marrone e Mika hanno sottolineato di essere amareggiati di come siano andate le cose.