Antonella Clerici racconta l’intervento di giugno: “Era un tumore”

Una foto inaspettata, a rompere l’equilibrio di un mosaico social tutto colori e sorrisi: è il 13 di giugno, e Antonella Clerici pubblica sul proprio profilo Instagram uno scatto di lei in un letto di ospedale. Ma che è successo?

A svelarlo è lei stessa, in una didascalia che è tanto racconto quanto rassicurazione: “Tutto è andato bene” ha scritto la conduttrice. “Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie“. La nostra protagonista si era sottoposta a un controllo di routine per una cisti ovarica poi trasformatasi in tsunami, che ha eventualmente portato a una ovariectomia – operazione chirurgica che consiste nell’asportazione chirurgica dell’ovaio. Ora, a distanza di quasi due mesi dall’intervento, Clerici torna a parlarne ammettendo di avere inizialmente sottovalutato il problema.

Il racconto dell’operazione e la scoperta di un tumore

“Sulle prime non avevo afferrato la situazione e pensavo che mi sarei operata dopo le vacanze estive” ha raccontato la conduttrice in una breve intervista rilasciata ai colleghi di Oggi. Una testimonianza che conferma quanto già spiegato due mesi prima: Antonella Clerici era pronta a godersi un fine settimana a Napoli per il concerto di Gigi D’Alessio, quando il suo ginecologo le avrebbe ricordato di farsi controllare la cisti in questione. Poi, però, il parere dei medici ha cambiato le carte in tavola.

“Invece, i medici mi hanno spiegato che quella cisti era un tumore, andava tolta e analizzata entro 20 giorni al massimo” continua la nostra protagonista. L’intervento, dicevamo, è stato immediato ed è andato a buon fine. “Attraverso un’amica che era in ospedale ho avuto l’indicazione di rivolgermi al professor Vizza e lui mi ha chiamata il giorno dopo per dirmi che il lunedì era stato disdetto uno degli interventi previsti. Anche in questo ho avuto fortuna“. Ma perché condividere il tutto con il pubblico internettiano?

Tutta una questione di trasparenza e coerenza, spiega Clerici: “Sono cresciuta assieme al mio pubblico e chi mi vuole bene sa tutto di me visto che ho sempre condiviso la verità”. Qualche esempio? “Quando ero a dieta portavo in studio la bilancia e mi pesavo davanti alle telecamere; quando sono stata tradita, l’ho raccontato, anche perché è un dolore che può capitare a tutti”.