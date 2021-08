di Manuela 11 Agosto 2021

Ci siamo: su Instagram Antonino Cannavacciuolo ha dato l’annuncio ufficiale dell’apertura del suo nuovo ristorante di Vico Equense, la frazione di Ticciano dove è nato.

Il locale si chiamerà Laqua Countryside e avrà come executive chef Nicola Somma, chef di 32 anni di Gragnano che accompagna Cannavacciuolo sin dal Bistrot di Torino.

Nel post Antonino Cannavacciuolo ha ricordato che quando era ancora un giovanotto alle prime armi in cucina, ecco che il padre gli diceva sempre che se avesse lavorato sodo, un giorno avrebbe potuto aprire anche lui un suo ristorante in quella zona, proprio fra le colline di Vico Equense.

Cannavacciuolo non sa se sia stato destino o meno, ma comunque sia è pronto a inaugurare insieme a Nicola Somma (insieme a lui sul motorino) il suo primo ristorante al Sud in un luogo per lui davvero speciale. Sta per aprire i battenti Laqua Countryside, un resort intimo che vuole ripercorrere il suo passato e i suoi ricordi d’infanzia.

Il giudice di MasterChef Italia ha poi continuato dichiarando che portare nella Costiera sorrentina tutto l’amore e la passione sua e di Cinzia per la ristorazione e l’ospitalità da al tutto un sapore anche più speciale e unico, “fatto di autenticità e tradizioni che lo hanno forgiato come uomo ancora prima che come Chef”. E chiude sostenendo che sia sempre bello tornare a casa.

Se andate a vedere i commenti del post, poi, trovate anche quello di augurio della collega Antonia Klugmann con un cuoricino.

Questo il post su Instagram dove Antonino Cannavacciuolo ha dato l’annuncio dell’imminente apertura:

Qui invece potete dare uno sguardo agli esterni di Laqua Countryside:

Mentre qui c’è lo staff al completo, insieme ai genitori dello chef: