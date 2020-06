MasterChef Italia 10: confermati i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli

Confermati nuovamente i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli al timone di MasterChef Italia 10. Per la serie “squadra che vince non si cambia”, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy ha deciso di andare sul sicuro e di riproporre il terzetto amato dal pubblico.

Del gruppo originale è rimasto solamente Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo si è inserito in seguito (era il periodo dei quattro giudici) e Giorgio Locatelli è l’ultima new entry. E’ indubbio che dopo l’abbandono di Carlo Cracco prima e di Joe Bastianich dopo, l’unico giudice “supplente” che sia riuscito veramente a conquistare il pubblico è stato l’affascinante Giorgio Locatelli. Quindi visto che la squadra piace, perché cambiarla? Soprattutto se i giudici acconsentono a tornare.

A marzo è finito MasterChef Italia 9 con la vittoria di Antonio Lorenzon, ma adesso tutto è pronto per MasterChef Italia 10 (sperando in un pool di concorrenti interessanti come quelli dell’ultima edizione). La conferma dei tre giudici è stata data in un video pubblicato sui profili social di MasterChef Italia.

Nel video i tre chef fanno una videochiamata nella quale cominciano ad organizzarsi per la prossima edizione. Fra ritardi, cani che abbaiano, inglesismi di Locatelli, parentesi chiuse e mai aperte, punti e virgole d’avanzo, i tre giudici danno sfogo all’ironia che li contraddistingue quando sono insieme e iniziano a parlare dell’iscrizione ai casting: chiunque voglia mettersi alla prova, è invitato a partecipare inviando i video di presentazione. I giudici poi parlano dei requisiti base del concorrente e di cosa scrivere nella richiesta di iscrizioni.

Ecco il video: