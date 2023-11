Antonino Cannavacciuolo apre il suo Banco a Malpensa

Segnatevi quest’altra location per provare la cucina di Antonino Cannavacciuolo. Lo chef, infatti, apre il suo Banco anche presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. Si chiamerà Antonino Il Banco di Cannavacciuolo e rappresenta il terzo capitolo della formula più smart, ma sempre gourmet, targata Cannavacciuolo. Quindi spazio alla gastronomia informale, ma a livello dello chef tristellato. Anche se, ad essere onesti, lo avevamo provato presso l’Outlet di Vicolungo e non ne eravamo stati proprio entusiasti.

Cosa si sa del nuovo Banco di Antonino Cannavacciuolo?

Questo progetto è frutto della collaborazione fra lo chef Antonino Cannavacciuolo, Cinzia Cannavacciuolo e Sergio Castelli, l’amministratore delegato di MyChef Italia.

Il nuovo Banco di Cannavacciuolo occuperà uno spazio di 132 metri quadrati che si svilupperà intorno ad un ampio bancone. Ci sarà un’area con tavoli e sedie dove accomodarsi per assaggiare la proposta gourmet. Inoltre ci sarà spazio anche per una zona market, per prendere qualcosa da mangiare in volo e corredata di tavoli alti per qui necessita di un pranzo un po’ più veloce.

La proposta copre tutto l’arco della giornata, in modo da potersi adattare alle esigenze dei viaggiatori, sia di chi passa velocemente per l’aeroporto, sia di chi ha più tempo da dedicare al pranzo. Quindi ecco che si partirà dalla colazione, grazie all’apposito angolo caffetteria, per passare per il pranzo e arrivare fino a cena.

Nel menu troveremo sia proposte dolci che salate, ovviamente tutte ispirate allo spirito partenopeo di Cannavacciuolo. Quindi ecco che la pasticceria proporrà grandi classici come le sfogliatelle, i babà (sia in versione tradizionale che con crema e panna), le code di aragosta e la pastiera napoletana.

Non mancherà lo street food in salsa campana, con gli arancini, il mitologico cuoppo, i fiori di zucca ripieni, il cuzzetiello e, ovviamente, le pizze. Infine ci saranno piatti più tradizionali, adatti sia a un pranzo che a una cena, quindi spazio alla parmigiana di melanzane, alle lasagne e alle polpette al sugo.

Ovviamente Cannavacciuolo ha pensato anche a chi vuole proposte un po’ più light (si fa per dire) e salutari, quindi ci saranno le lasagne vegetariane con sfoglia bio e l’insalata con pomodorini datterini e burrata IGP.

Possibile poi ordinare il tutto anche da asporto nello spazio market. Ricordiamo, poi, come quello di Milano Malpensa sia il terzo punto vendita del format Antonino Il Banco. Il primo era quello aperto pre pandemia nel 2019 nella piazza principale del Vicolungo (inchino prego, chi segue MasterChef sa a cosa mi sto riferendo) The Style Outlets, mentre il secondo era quello aperto quasi post pandemia nel 2021 nel borgo medievale di Orta San Giulio.