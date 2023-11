Tracy di MasterChef contro la violenza sulle donne si mostra con le sue cicatrici

di Manuela Chimera 27 Novembre 2023

Anche Tracy di MasterChef, vincitrice dell’11esima edizione del cooking show di Sky, ha dato il suo sostegno a favore della campagna contro la violenza sulle donne. Per questo motivo su Instagram ha pubblicato le foto delle sue cicatrici, incoraggiando tutte le donne che si trovano in una situazione difficile (o che lo sono state) a “tirare fuori la tigre che è in voi”.

Tracy di MasterChef posta le foto delle sue cicatrici

Nella didascalia del post Tracy ha citato una frase di Madre Teresa di Calcutta, “L cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta”. Tracy ha poi continuato spiegando con il suo solito stile schietto e senza giri di parole (lo stesso stile che aveva a MasterChef) che si dice che il tempo guarisca ogni ferita. Ma per lei questa è una “balla”.

L’ex concorrente di MasterChef ha continuato argomentando che per lei il tempo guarisce alcune ferite facendole diventare delle cicatrici. Tuttavia le ferite dell’anima rimangono aperte e bisogna medicare di continuo affinché non si infettino.

Per questo motivo, proprio nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, ecco che il pensiero di Tracy è andato a tutte le donne che hanno perso per sempre la voce, a quelle che ancora la stanno cercando e a tutte quelle che l’hanno ritrovata.

Queste le sue parole: “A tutte le donne ma soprattutto a quelle donne che hanno vissuto o che stanno vivendo momenti bui, cose brutte e negative, che magari hanno il pensiero di non farcela… sarà dura, sarà difficile ma dovete tirare fuori la tigre che è in voi”.

Ed esorta tutte a non avere mai paura di dire no, a non vergognarsi di raccontarsi, a non addossarsi colpe non loro, ma soprattutto a non lasciare che le loro ferite si infettino. E conclude con un Peace & Love.

Quasi tutti i commenti arrivati al post sono stati di sostegno alle parole di Tracy, con molte donne e uomini che si sono rivisti nelle sue parole. Tralasciamo di riportare uno dei pochi commenti arrivati che dimostra come determinate persone non riescano per niente a capire quale sia il succo del discorso (ci riferiamo a chi, in maniera abbastanza superficiale, ha letto il post e tutto quello che è riuscito ad argomentare è stato se Tracy volesse fare la chef o la modella. Tali parole si commentano da sole).

Questo il post di Tracy pubblicato su Instagram: