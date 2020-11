Antonino Chef Academy 2020, quarta puntata: ospite lo chef Fabrizio Fiorani

Tutti pronti per la quarta puntata di Antonino Chef Academy 2020? Questa volta l’ospite d’onore sarà lo chef Fabrizio Fiorani, noto pasticciere. La puntata andrà in onda questa sera, martedì 17 novembre, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108), Now TV e sul Digitale Terrestre (canale 455).

Antonino Cannavacciuolo, coadiuvato del sous chef Simone Corbo e dalle sue battutine, valuterà gli allievi ancora rimasti in gara. In palio per il vincitore ci sarà la possibilità di entrare a far parte della brigata di Villa Crespi.

Come di consueto saranno tre le prove previste. Al termine di ciascuna di esse, lo chef Cannavacciuolo darà i voti agli studenti e alla fine della puntata l’aspirante chef che avrà ottenuto meno voti dovrà abbandonare la scuola e la gara. Ecco le prove che ci attendono stasera: