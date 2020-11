Antonino Chef Academy, quinta puntata: ospiti Cristina Bowerman e Ana Ros

Tutti pronti per la quinta puntata di stasera di Antonino Chef Academy? Siamo giunti finalmente al momento della semifinale. L’appuntamento è, come sempre, su Sky Uno (canale 108 di Sky o canale 455 del Digitale terrestre) o su Now TV. Ospiti d’eccezione, questa sera, saranno due chef molto famose: Cristina Bowerman e Ana Roš.

Sono sei gli studenti ancora in gara: il vincitore otterrà un posto nella brigata di Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo. Come di consueto, sono tre le prove che li aspettano: