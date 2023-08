Antonio Banderas apre un nuovo ristorante a Malaga

di Manuela Chimera 14 Agosto 2023

Senza fare troppi annunci, ecco che, zitto zitto, Antonio Banderas ha aperto un nuovo ristorante a Malaga, in Spagna. L’attore e regista ha inaugurato La Pergola del Mediterraneo, proprio all’interno del Club Mediterraneo, nella zona del porto. Pablo Gonzalo Portillo, partner di Antonio Banderas all’interno del gruppo Tercer Acto, ha spiegato che l’apertura in sordina è stata voluta. Essendoci così tante aspettative, hanno preferito fare in questo modo in quanto non potevano permettersi di iniziare con una grande apertura e commettere errori.

Cosa si sa del nuovo ristorante di Antonio Banderas?

La pergola del Mediterraneo, il nuovo ristorante di Antonio Banderas (che per un attimo ha messo da parte anche i biscotti della Mulino Bianco, visto che è stato anche impegnato sul set dell’ultimo film di Indiana Jones), avrà al momento solamente 60 posti a sedere. Attualmente non c’è stata alcuna inaugurazione ufficiale. I primi clienti che hanno potuto sperimentare in anteprima quello che sarà il locale quando aprirà a pieno regime, infatti, sono tutti collegati al Club Mediterraneo. Nel corso delle settimane, poi, il numero dei commensali verrà gradualmente aumentato fino ad arrivare a pieno regime.

Fermo restando che è necessaria la prenotazione, il ristorante di Banderas vuole unire due concetti di cucina:

cucina tradizionale mediterranea: quella legata al mare, con piatti a base di riso, pesce e carne

cucina asiatica: simile a quella proposta nel ristorante di Tercer Acto (e che ha aperto a luglio con il solo servizio a cena)

LEGGI ANCHE Jamie Oliver aprirà il suo nuovo ristorante a novembre

Il ristorante dell’attore si trova vicinissimo alla spiaggia, nella zona del porto di Malaga, a due passi dal Muelle Uno e di fronte alla Casa de Botes. Il nome deriva dal fatto che un tetto semicircolare proteggere la maggior parte del terrazzo rialzato, con vista sul mare, ovviamente.

Nel ristorante saranno impiegate fra le 50 e le 80 persone. Mercedes Carrion, responsabile delle comunicazioni del gruppo Tercer Acto, ha confermato che il ristorante ha già in programma quattro eventi su larga scala entro la metà del mese. A questi, poi, si aggiungono diversi eventi famigliari e aziendali.

In teoria, per eventi tipo cocktail, ecco che La Pergola del Mediterraneo potrebbe arrivare a ospitare fino a 700 persone, grazie alle sue generose dimensioni. La capienza della terrazza, infatti, è di circa 500 persone, mentre altre 200 possono stazionare nel salone.

Grazie a questa apertura, il Grupo Tercer Acto, ha raggiunto quota cinque stabilimenti. Gli altri sono Tercer Acto, Dona Ines, La Barra de Dona Ines e Atrezzo.