Jamie Oliver aprirà il suo nuovo ristorante a novembre

di Manuela Chimera 13 Agosto 2023

Jamie Oliver ha rivelato qualche nuovo dettaglio in merito all’apertura del suo nuovo ristorante. Niente di che, a dire il vero: al momento si sa solo che aprirà i battenti a novembre e che il suo menu sosterrà i piccoli produttori e fornitori indipendenti, ma non molto altro. Quello che è certo, però, è che questa è la sua prima apertura nel Regno Unito da quando il suo impero di ristoranti è crollato quattro anni fa, quindi è inevitabile interrogarsi su quanto durerà questa volta il suo nuovo locale e se sarà l’inizio o meno di un nuovo impero nella ristorazione.

Cosa si sa del nuovo ristorante di Jamie Oliver?

Qualche tempo fa, a maggio, Jamie Oliver aveva annunciato che avrebbe aperto un nuovo ristorante a Londra, più precisamente a Convent Garden. In pratica il ristorante farà parte della riqualificazione da 60 milioni di sterline degli spazi del Theatre Royal Drury Lane.

Sin dall’inizio, Oliver non ha avuto dubbi: rispetto alla sua catena italiana Jamie’s (quella piena zeppa di piatti alla “Alfredo”, per intenderci), qui l’offerta sarebbe stata di più alto livello rispetto ai pranzi casual dell’altra catena.

Jamie Oliver aveva infatti dichiarato che, molto probabilmente, i suoi ristoranti non sarebbe falliti se avesse optato per un servizio rivolto a una clientela più esclusiva. Lo chef è convintissimo di questo, tanto da aver dichiarato alla rivista Daily Mail You che se avesse trascorso 13 anni ad aprire ristoranti eleganti, adesso tutti i suoi locali sarebbe ancora aperti. Questo perché, secondo lo chef, la Gran Bretagna è sempre stata “molto brava a nutrire i ricchi”.

Adesso, però, tramite un post su Instagram, Jamie Oliver ha voluto svelare qualche dettaglio in più su questa apertura. Il nuovo ristorante si chiamerà Jamie Oliver Catherine Street. Per quanto riguarda il nuovo menu, invece, sta cercando di crearne uno che rifletta il suo amore per la cultura alimentare ricca e diversificata della Gran Bretagna, sostenendo anche produttori e fornitori indipendenti (da notare che, per sottolineare il concetto, una delle sue ultime foto pubblicate sui social lo ritrae in una posa assolutamente “casuale” mentre sta accovacciato al mercato, sorreggendo una cassetta di asparagi e guardando amorevolmente delle albicocche).

La sua speranza è che il Jamie Oliver Catherine Street diventi un posto accogliente e felice dove cenare, con al centro un ottimo servizio e del cibo delizioso. Ovviamente, poi, ha dichiarato di essere entusiasta di questa nuova avventura.

Ha poi concluso postano quello che, in teoria, dovrebbe essere il nuovo logo, cioè una J e una O stilizzate e intrecciate fra di loro su sfondo color arancione zucca, eccolo:

Ah: il ristorante dovrebbe aprire a novembre, anche se ancora non è dato sapere quale sarà la data ufficiale di inaugurazione.