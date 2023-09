Aosta Pride Week: i dolci di Paolo Griffa a sostegno della comunità Queer

Paolo Griffa partecipa all'Aosta Pride Week con dei dolci arcobaleno in edizione limitata, per la gioia dei fan

di Manuela Chimera 30 Settembre 2023

In occasione dell’Aosta Pride Week 2023 ecco che anche Paolo Griffa ha deciso di proporre un’edizione limitata dei suoi dolci in versione Queer. Tramite un post pubblicato su Instagram ha mostrato ai suoi fan come si producono i suoi dolci arcobaleno, dalla pasta già colorata ai velocissimi dipendenti che in un attimo preparano e arrotolano i dolcetti.

Paolo Griffa celebra l’Aosta Pride Week con dei dolci arcobaleno

Paolo Griffa, che ha appena vinto il Premio Illy Bar dell’Anno e che l’anno scorso ha festeggiato la stella Michelin al Caffè Nazionale proponendo un dolcetto a forma di stella Michelin (o di macaron o di fiorellino, dipende dal vostro livello di fantasia), non se ne sta con le mani in mano ed ecco che in occasione dell’Aosta Pride Week ha deciso di tingere di arcobaleno i suoi dolci.

Quest’anno l’Aosta Pride Week 2023 si terrà dal 30 settembre al 7 ottobre. Tuttavia, rispetto agli anni passati, l’organizzazione ha deciso di modificare un po’ la programmazione. Per esempio, non ci sarà la parata tradizionale (hanno scelto di fare la parata biennale), bensì ci saranno parecchi eventi, esibizioni anche teatrali, dibattiti e stand up comedy dislocati per tutta la settimana.

Non ci sarà neanche uno slogan o un claim particolare, anche se la tematica di quest’anno (che verrà però approfondita meglio con l’evento del prossimo anno) sarà l’esplorazione del corpo. Gli eventi da non perdere sono le due piece teatrali di apertura e chiusura: stasera si terrà quella di apertura “Vale tutto!” alle ore 21 presso il Theatre de la Ville, con Cristina Prenestina, il gruppo Latte Fresco e la pole dancer Simona Spataro.

Sabato 7 ottobre, poi, alle 21.30, ancora al Theatre de la Ville, si terrà lo spettacolo di chiusura con “Male male” di Daniele Gattano. Ed è in questo clima che si inserisce la proposta di Paolo Griffa che, ovviamente, ha deciso di celebrare a modo suo la settimana dedicata alla comunità Queer.

Su Instagram ha postato un video dove, nella didascalia, ci spiega che sono in modalità work in progress in vista dell’evento. Per tutta la prossima settimana, infatti, troverete in vendita dolci dedicati alla comunità Queer, coloratissimi e in edizione limitata.

Nei Commenti i fan sono entusiasti della cosa e pare abbiano apprezzato particolarmente l’idea di questi dolci arcobaleno.

Qui trovate il post originario pubblicato su Instagram dove Paolo Griffa mostra parte del processo di produzione dei dolci, dalla tiratura della pasta all’assemblamento delle paste: