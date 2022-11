Paolo Griffa festeggia la stella Michelin con un dolce a forma di macaron

di Manuela Chimera 14 Novembre 2022

Come festeggiare la stella Michelin 2023 ricevuta per il suo Caffè Nazionale? Paolo Griffa non ha avuto dubbi: ha creato dall’oggi al domani un dolcetto a forma di stella rossa. O anche di macaron. O anche di fiorellino, con tanto di logo e firma dello chef impresso al centro. Lo chef, che a giugno aveva lasciato Courmayeur per aprire una sua pasticceria ad Aosta, ha deciso di celebrare a modo suo la stella Michelin.

Paolo Griffa e la stella Michelin a forma di biscotto

Nel post il giovane chef (ricordiamo che è della classe 1991, che nel 2019 aveva ricevuto la sua prima stella Michelin, pubblicando fra l’altro anche il libro Petit Royal e che era stato anche ospite in una puntata di Antonino Chef Academy, nonché uno dei giudici nella prova in esterna della decima puntata di MasterChef Italia 11), ha spiegato che ha voluto festeggiare i suoi clienti la stella Michelin che è appena stata assegnata al suo locale. Per questo motivo la sua pasticceria ha deciso di creare questa piccola monoporzione a forma di stella rossa.

Si tratta di una Limited Edition, quindi se volete assaggiarla dovrete affrettarvi. Come ingredienti, abbiamo una mousse e biscuits alla nocciola Piemonte IGP, con inserti di agrumi, arancia e mandarino. Ovviamente nel post i fan e i clienti sono stati entusiasti di questo dolcetto, profondendosi in complimenti e auguri. Qualcuno ha anche chiesto fino a quando saranno disponibili e Paolo Griffa ha risposto che sono stati disponibili solo per il weekend (ovviamente accanto a tutto il resto della sua solita produzione), quindi una Limited Edition molto corta.

Chissà se lo chef era già in odore di stella e si era preparato gli stampi e la ricetta per tempo o se ha realizzato questo nuovo dolcetto in edizione limitata spinto dall’entusiasmo del momento? Comunque sia, lo chef è assai rapido nelle sue decisioni: ricordate quando, per rispetto all’Ucraina, aveva deciso di togliere tutte le micce di cioccolato ai suoi dolcetti a forma di dinamite?

Questo il post su Instagram dove lo chef ha mostrato questo biscotto a forma di stella in edizione limitata (visto che il programma era di metterlo in vendita solo per il weekend è probabile che sia andato già esaurito, ma non si sa mai: se siete in zona potete comunque fare una capatina e vedere se ne è rimasto ancora qualcuno):

Ah, se volete sapere qualcosa di più su Paolo Griffa, considerato l’enfant prodige della cucina italiana, trovate ulteriori informazioni qui.