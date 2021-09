di Manuela 22 Settembre 2021

Su Food Network (canale 33) e Real Time (canale 31) sta per iniziare un nuovo show TV a tema culinario: si tratta di Aperistorie, Aperitivo all’italiana, condotto da Rossella Brescia, dallo chef Roberto Valbuzzi e dal bartender Bruno Vanzan.

L’appuntamento è per sabato 25 settembre alle ore 13.45 su Real Time e per le ore 19.15 su Food Network. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su Discovery+, subito dopo la messa in onda televisiva.

A guidare le danze sarà Rossella Brescia, accompagnata dallo chef Roberto Valbuzzi, rapito per un attimo da Cortesie per gli ospiti e dal bartender Bruno Vanzan. In ogni puntata i due si cimenteranno nella realizzazione di un aperitivo (corredato dalla Rustica San Carlo visto che il programma è un brandend content realizzato da 302 Original Content) e un cocktail ispirati al tema della puntata.

Alla fine di ogni Aperistoria, poi, riveleranno una ricetta lampo da realizzare anche a casa in pochissimo tempo. Durante la puntata Rossella Brescia inviterà e intratterrà ospiti sempre diversi.

L’ospite della prima puntata sarà Dayane Mello. Per questo motivo Roberto Valbuzzi e Bruno Vanzan avranno come tema la seduzione e l’eros: dovranno realizzare appetizer e drink rosso fuoco, con tanto di cubo di barbabietola con gel di fragole e basilico rosso e Spritz veneziano, una rivisitazione del cocktail omaggio a Casanova.

Fra gli altri ospiti avremo: