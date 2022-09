Apicoltura, introdotti sostegni al settore per quasi 8 milioni di euro

di Luca Venturino 7 Settembre 2022

Sul sito del Mipaaf è recentemente stato pubblicato il decreto che riguarda la ripartizione di fondi a sostegno della filiera dell’apicoltura per un totale complessivo di 7,75 milioni di euro, tutti – come potrete immaginare – impiegabili in interventi a favore del settore in questione. Nello specifico, segnaliamo che circa 1,4 milioni di euro saranno di fatto riservati all’incentivazione della pratica dell’impollinazione e saranno erogati dalle autorità competenti sulla base del numero di alveari utilizzati (con un massimo di 20 euro a singolo alveare); altri 5,5 milioni saranno distribuiti agli agricoltori stanziali o nomadisti come parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti nell’ambito della movimentazione o dell’alimentazione succedanea (con un massimo, in questo caso, di 40 euro ad alveare); e 800 mila andranno a sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e la promozione della stipula di accordi professionali.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una boccata di ossigeno particolarmente necessaria per un settore che sta patendo in maniera particolarmente acuta le conseguenze del cambiamento climatico: dando solamente un rapido sguardo ai più rapidi rapporti, ad esempio, apprendiamo che la siccità che ha stretto in una morsa crudele gran parte dell’Italia per la maggior parte dell’anno e la successiva furia del maltempo hanno pressoché dimezzato la produttività nazionale. Importante notare, tornando al decreto in questione, che potranno beneficiare degli incentivi gli apicoltori che alla data del 31 dicembre 2021 sono in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari e risultano registrati nella banca dati nazionale apistica.

“Sosteniamo con ulteriori risorse i nostri apicoltori e il miele italiano” ha commentato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio. “Quello apistico è un settore che va tutelato e valorizzato sempre di più anche per l’importanza strategica che le api rivestono per la salvaguardia della biodiversità e per la vita di tutti noi”.