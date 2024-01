Apre la panineria di Cicciogamer: centinaia di fan in coda, ma in tanti si lamentano

Cicciogamer89, in arte Mirko Alessandrini, ha aperto una paninoteca a Roma; ma l'inaugurazione non è andata troppo bene.

Le promesse, specie quelle un po’ troppo roboanti, rischiano spesso e volentieri per rivelarsi delle spade a doppio taglio. Deve saperlo bene Cicciogamer89, nome d’arte di Mirko Alessandrini, creatore di contenuti a tema (come avrete potuto certamente intuire) gaming, che per l’apertura della sua panineria nel quartiere Ostiense di Roma aveva promesso hamburger gratis per tutti.

Sempre pericoloso prendere la gente per la pancia – in tutti i sensi, a onore del vero. D’altro canto, l’invito inoltrato in occasione dell’apertura del locale lasciava poco – pochissimo – spazio al dubbio: “Avrai l’occasione di incontrare Ciccio e di mangiare gratis“. La promessa, in altre parole, era chiara. Forse fin troppo.

Le polemiche dei fan : “Una delusione”

Immaginiamo che, tra i nostri lettori, ci sia una frangia più o meno nutrita che potrebbe non conoscere il nostro protagonista. Come già brevemente accennato in apertura di articolo, Cicciogamer89 è il nome di un famoso creatore di contenuti, attivo anche e soprattutto su YouTube, che si occupa in primis di videogame. Il suo canale vanta 3,6 milioni di iscritti, ed è particolarmente seguito dai giovanissimi.

Numeri che, di fatto, dovrebbero farvi intuire il peso mediatico del personaggio in questione – un peso che, declinato nell’apertura di una panineria ed esacerbato dalla promessa di panini gratis per tutti i presenti, ha attirato una gran quantità di gente.

La panineria di Cicciogamer sorge in via Pellegrino Matteucci, a Roma: fin dal mattino, secondo quanto riportato, si sarebbe formata una lunga coda di ragazzi e ragazze, fan dello YouTuber, ansiosi di incontrare Alessandrini di persone e, perché no, di mettere sotto i denti il sopracitato hamburger in omaggio. Purtroppo la verità si è rivelata più amara (o più magra?) delle aspettative: in molti non sono riusciti a mangiare il panino gratis, e immediatamente la vetrina dei social ha cominciato a popolarsi di critiche e lamentele.

“Scandaloso” si legge, “Una delusione” scrive qualcuno, “Una perdita di tempo” dicono altri ancora. La cosiddetta pietra dello scandalo sarebbe l’organizzazione logistica dell’evento: molti dei fan più mattinieri sarebbero infatti rimasti a bocca asciutta, mentre i più “ritardatari” avrebbero ottenuto senza problemi l’hamburger in omaggio.

La risposta – e le scuse, naturalmente – di Cicciogamer89 non si è fatta attendere. “Stiamo capendo come risolvere tanti problemi che ci sono stati all’evento di apertura e cerchiamo di migliorare” si legge nelle storie Instagram dello YouTuber. “Grazie mille a tutti coloro che hanno avuto pazienza, ci sarebbe da parlare di tantissime cose però secondo me sono molte di più quelle positive che quelle negative e devo cercare di rendervi sempre felicissimi e non scontenti. Nei prossimi ‘temporary store’ forse inseriremo il numero chiuso o ci inventeremo altro, per far fronte ad eventuali inconvenienti. Vi voglio bene”.