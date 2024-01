Gli hamburger di Sfera Ebbasta sono un flop: “Non sono mai decollati”

Un tour di notevolissime aperture che, a oggi, non ha ancora prodotto i risultati sperati. I nostri lettori più attenti si ricorderanno di Healthy Color, coloratissima catena di fast food lanciata dal rapper Sfera Ebbasta in collaborazione con Andrea Petagna, ex attaccante di Milan, Atalanta e Napoli ancora in attività, e con lo stilista Marcelo Burlon. Una incursione nel mondo della ristorazione rapida ed efficiente che, come suggerisce il nome stesso del marchio, è stata declinata anche e soprattutto in una chiave salutare: i numeri lasciati trapelare, tuttavia, indicano perdite piuttosto ingenti.

A rompere il silenzio sono in primis i colleghi di Open: “Il valore della produzione è diminuito ad € 693.557, contro i € 942.048 del periodo precedente” si legge nel giudizio redatto dagli amministratori nel bilancio 2022 dell’attività “perché gli incassi dei locali, nonostante le ingenti spese di concept, realizzazione, MKTG e pubblicità, non sono mai decollati, tanto che la nuova gestione ha dovuto sospendere l’attività dei locali, i cui incassi non coprivano nemmeno lontanamente le spese”.

Sfera Ebbasta e gli hamburger, tra numeri e disavventure

La dura legge del numero lascia poco spazio all’interpretazione – “Le perdite 2022 sono state per altro superiori allo stesso fatturato: 732.584 euro”, si legge ancora su Open -, ma a onore del vero è bene chiedersi se tali dati non siano inevitabilmente sporcati dal massiccio giro di aperture a cui abbiamo accennato in apertura di articolo.

Healthy Color è approdato a Trento, Parma e Napoli nella sola primavera del 2022 e ancora a Milano, Roma e Torino negli anni precedenti, notoriamente macchiati dall’imperversare del Covid. Tra le restrizioni imposte dal periodo pandemico e l’ambizioso pacchetto di aperture è fisiologico che le spese tendano a lievitare, ma c’è anche altro che fa presagire a una potenziale volontà, da parte di Sfera Ebbasta e del suo partner, di salvare il salvabile.

Poco o niente, infatti, sembra che Sfera Ebbasta e Petagna abbiano guadagnato dalla cessione di Healthy Color. Citiamo ancora un estratto dell’articolo di Open: “Prima che tutti i loro guadagni fossero mangiati da burger e poké Sfera e Petagna hanno passato sostanzialmente la mano, vendendo ciascuno ad altri soci: il 44,5% a testa a H&S holding srl e lo 0,5% a testa ad AMV holding srl”.

Il giudizio cala impietoso: “Non è tornato indietro nemmeno l’investimento iniziale”. Numeri alla mano, si calcola che Sfera Ebbasta abbia “incassato un euro per il suo 44,5% e 2 centesimi di euro per il restante 0,5%”, Idem con patate per il suo socio. Attenzione, però: la coppia pare determinata a tenere almeno un poco la porta aperta, mantenendo il 5% di quote in attesa di un rimbalzo del marchio.