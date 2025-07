Apre Nino, la nuova osteria firmata Trippa Milano

Poco più di una settimana fa il team di Trippa festeggiava i dieci anni di vita dell’osteria più ambita tra i gourmet di Milano e non solo, ma nell’aria c’era un altro annuncio importante.

I fan del team di Diego Rossi avevano già colto le anticipazioni sui loro social quasi un anno fa: un viaggio nei paesi Baschi è stato l’ispirazione per una nuova avventura, così come un giro in Andalusia portò alla nascita dell’altra insegna, l’Osteria Alla Concorrenza.

E ora i tempi sono maturi: “sono passati mesi fitti di studio, discussioni, abbracci, ricerca, lavori, imprevisti e ancora lavori. Possiamo finalmente annunciare a tutti, in particolare a quelli che in questi mesi ci hanno sostenuto chiedendoci costantemente news, che Nino Osteria Con Cucina aprirà la prossima settimana e siamo carichi come dei Super Liquidator!”.

Cosa sappiamo di Nino Osteria con Cucina

La zona di Milano resta quella di Porta Venezia, ormai un’area anzi, un “district”, amatissima dai gourmettari che trovano, nella sola via Melzo, un’infilata di insegne validissime: Røst, Polpo di Viviana Varese, Crosta, Denis Lovatel e Kanpai, il cocktail bar e ristorante giapponese di Josef Khattabi, anche lui membro del “team Trippa” insieme a Rossi ed Enricomaria Porta, oste della Concorrenza, proprio lì accanto.

Siamo in via Nino Bixio 47, il “Nino” a cui è dedicato il locale e in cucina troviamo Marco Marini, ex chef di Camparino in Galleria con esperienze da Davide Oldani e Arzak a San Sebastian, e cliente della prima di ora di Trippa, con cui è scattata l’immediata scintilla che lo ha portato in cucina alla Concorrenza: grandi prodotti e mano felice ma con molte limitazioni, ed evidentemente si è sentita la necessità di un posto dove poter fare cucina “vera”.

Intervistato da CiboToday, Diego Rossi concede qualche spoiler sulla cucina: “la carta cambia spesso e conta 13-15 piatti pensati per essere condivisi o ordinati come portate singole: zucchine alla scapece con cacio ricotta, torta salata di selvaggina, salumi selezionati, e un riso ‘a chiamata’ che viene servito solo due volte a sera (alle 20:30 e alle 22), come fosse un evento”.

A completare la carta, due primi piatti e due secondi che andranno dagli 8 ai 20€, e un’esposizione e con le torte in bella vista.

L’esperienza maturata alla Concorrenza sarà portante per l’offerta dei vini, con tanta Francia e un’attenta ricerca internazionale e a forte trazione naturale o, come preferiscono dire loro, artigianale.

Il tutto accompagnato da una sola birra alla spina, la mitica Tipopils del Birrificio Italiano, e una serie di cocktail alla spina fatti in casa, in onore del servizio dello chef in casa Campari: “Sono 3: Americano, Negroni e il Lavorato Secco, omaggio a uno storico cocktail del Camparino a base di Rabarbaro Zucca”.

Nino potrà ospitare 35 coperti e protagonista sarà un bancone dove poter consumare in piedi o su degli sgabelli, senza una netta distinzione coi tavoli, in una dinamicità di fruizione ispirata all’informalità dei locali dei paesi Baschi.