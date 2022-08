Arezzo: incendio in un famoso ristorante del centro, nessun ferito

Ad Arezzo è scoppiato un incendio in un famoso ristorante del centro, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

di Manuela 17 Agosto 2022

Spostiamoci ad Arezzo perché qui è scoppiato un incendio in un famoso ristorante del centro (non chiedeteci il nome perché le fonti che hanno riportato la notizia non lo citano, ma sappiate che è quello sito in via Giuseppe Garibaldi): fortunatamente non ci sono stati feriti e anche il locale è stato solo leggermente danneggiato.

Tutto è successo nella serata di sabato 13 agosto. In questo famoso ristorante del centro storico si sono sviluppate delle fiamme che hanno risalito la canna fumaria del locale. Da qui è scaturito un denso fumo che ha messo in allerta i vicini di casa: una densa nube si levava al di sopra del caseggiato. Parecchie chiamate sono così arrivate subito ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti prontamente intorno alle 22.30 per spegnere le fiamme.

I pompieri, una volta assicuratisi che il rogo fosse spento, hanno poi controllato che gli appartamenti sopra al ristorante fossero strutturalmente integri, mettendoli in sicurezza. Da quello che si è capito, le fiamme si sono sviluppate nell’impianto di aspirazione.

Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio e non ci sono stati feriti. Inoltre pare che il ristorante non sia stato danneggiato in maniera grave: l’unica parte dichiarata inagibile è il camino. Per questo motivo potrebbe aver già riaperto i battenti.

A Pesaro-Urbino, invece, ad aprile l’incendio scoppiato in un ristorante aveva distrutto completamente il locale.