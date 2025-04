È proprio il caso di dire che c’è aria di novità. Il quartiere Santa Rita a Torino si fregia di una nuova, golosissima aggiunta giusto in tempo per l’estate imminente. Apre il secondo punto vendita di Aria Gelateria, fortunato (e premiato) progetto di Davide Ferrero e Roberto Speranza. Per l’occasione, due gusti ad hoc in collaborazione con produttori di altissima qualità per celebrare, in alto i coni, la primavera 2025.

La nuova apertura

In tre anni di attività Davide Ferrero e Roberto Speranza si sono fatti notare. I partner “in cream”, una lunga carriera nell’arte gelatiera dei grandi nomi, da Amorino a Mara dei Boschi (dove i due si incontrano) ad Alberto Marchetti, aprono Aria Gelateria nel 2022. La sede storica in via Santa Giulia 32/F nel quartiere Vanchiglia diventa presto un punto di riferimento per il gelato di qualità. La consacrazione arriva all’inizio di quest’anno: Aria Gelateria è tra i 72 indirizzi segnalati Tre Coni Gambero Rosso.

Se il premio è stato un ottimo modo per cominciare il 2025, il bello viene adesso. Aprile vede il debutto del nuovo punto vendita a via Tripoli 33/B nel quartiere Santa Rita. Lo store, con il logo ormai inconfondibile per gli aficionados, è stato disegnato dall’architetto torinese Nicoletta Carboni. Irrinunciabili i colori, l’atmosfera giocosa e i pannelli in lamiera che annunciano i gusti nelle categorie Classiconi, Vegani e Speri-Mentali.

I gusti celebrativi

A proposito di gusti: un’occasione così speciale è la scusa perfetta per cimentarsi nel connubio creatività-qualità della materia prima. Anche stavolta Ferrero e Speranza ne approfittano per sperimentare e, perché no, raccontare chi e cosa c’è dietro all’ideazione di nuovi sapori e accostamenti. E lo fa grazie a collaborazioni mai scontate, a volte anche un po’ spiazzanti.

La prima creazione è quasi un’auto-descrizione: Olio d’Oliva Monocultivar Taggiasca, vaniglia del Madagascar, sale. Un gusto che sembra seguire il trend globale dei topping fancy sul gelato, ovvero l’immancabile drizzle di olio evo e i fiocchi di sale per esaltare la dolcezza. Realizzato in collaborazione con l’azienda ligure OLIO ROI, è il gelato ideale per palati raffinati e sempre sul pezzo.

La seconda creazione ha un nome da storytelling: Ovetto Sbattuto al Vermouth Les Guardes Enfants. Un gusto che in qualche modo racconta Torino, e lo fa con uno dei prodotti del cuore dei due gelatieri. Base Cortese Doc con taglio di Barbera, dal profilo aromatico di ciliegia, ramassin, agrumi e punta finale di vaniglia. L’accostamento al signature Ovetto Sbattuto della Gelateria sembrava scritto nelle stelle. Anzi, per Aria.