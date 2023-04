Armando Aristarco è il nuovo executive chef del Caruso, Belmond Hotel in Costiera Amalfitana

di Luca Venturino 18 Aprile 2023

C’è aria di nuove avventure e di ritorni in patria presso la Costiera Amalfitana: Armando Aristarco, chef originario della vicina Torre Del Greco, ha preso le redini come executive chef del Caruso, a Belmond Hotel, situato per l’appunto nella cornice della Costiera o, per essere ancora più precisi, nel punto più panoramico di Ravello, che si affaccia verso il profondo blu del Mar Tirreno. Come brevemente accennato in apertura di articolo per chef Aristarco si tratta di una esperienza che, per quanto nuova, conserva il gusto agrodolce della nostalgia, del ritorno nella regione di origine dopo una raccolta di esperienze in tutto il mondo durato dieci anni.

Caruso, a Belmond Hotel in Costiera: Armando Aristarco è il nuovo executive chef

Un’impronta, quella del ritorno alle origini, che naturalmente Armando Aristarco ha voluto imprimere nei piatti che andrà a proporre agli ospiti dell’hotel: si tratta di personali reinterpretazioni delle pietanze che più rappresentano la gastronomia campana e che spaziano dall’offerta ittica territoriale, con pesci tipici come l’occhiata e le acciughe, fino all’agnello dei Monti Lattari – catena montuosa che divide la penisola Sorrentina a metà; passando anche per la radice di prezzemolo o il sedano rapa locali, senza poi dimenticare la pasta di Gragnano.

Prodotti e ingredienti che chef Aristarco ha scelto dalle migliori realtà del Cilento, e che verranno declinati in cucina per creare piatti come lo Sgombro, Papaccelle e Pane, e l’Agnello dei Monti Lattari, Melanzane e Provola di Bufala del Cilento; o ancora il Risotto Caprese con Riso Carnaroli Riserva San Massimo, Mandorle, Mozzarella di Bufala Campana Doc, Pomodoro e Basilico.

Nel caso di alcuni piatti, per di più, i clienti potranno assistere alla rifinitura direttamente al loro tavolo: è questo il caso della Delizia al limone, per esempio, preparata con pan di spagna e crema pasticcera ai Limoni di Amalfi o il caffè, servito direttamente dalla “cuccumella”, la moka tipicamente napoletana.

Con una tale offerta non mancherà di che annaffiare il palato: la lista dei vini vanta oltre 400 referenze, con ogni sezione che si apre con un vino campano per sottolineare l’importanza dei prodotti locali e il legame dello chef con la sua terra d’origine. Non mancheranno, in questo contesto, le etichette dei cosiddetti Vini Eroici come quelli delle Cantine Marisa Cuomo, risultato di vigneti aggrappati a pendii scoscesi e a un’altitudine di 500 metri sopra il livello del mare.

“Per me è come vivere un sogno” ha commentato chef Armando Aristarco “è davvero un onore tornare nella mia regione d’origine dopo 10 anni e per di più, al timone delle cucine di questo splendido hotel in cui ho mosso i primi passi e usando gli ingredienti che mi rappresentano sia sul piano personale che su quello professionale”.