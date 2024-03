Armani Dolci ha una sezione dedicata al Ramadan

Parlando di periodi speciali, in Italia vengono in mente solo Pasqua e Natale. Armani Dolci pensa anche al Ramadan e gli dedica dei cioccolatini venduti in una sezione dedicata.

Sono ventidue anni che Armani/Dolci, costola dello storico brand di moda italiano presente sia come e-commerce sia come store in tutto il mondo, tenta con dolcezze di ogni tipo: dai biscotti al miele, dalle confetture alle zollette di zucchero, dai biscotti al cioccolato (di altissima qualità). Non mancano certo i prodotti dedicati ai periodi speciali dell’anno e alle Feste: è possibile trovare edizioni limitate per Natale, San Valentino, Pasqua. D’altronde, in Italia, tali sono per chiunque le occasioni speciali, no? Ebbene, il brand di lusso ha pensato anche a cioccolatini per il Ramadan, mettendoli in una sezione dedicata: un’apertura molto spontanea, per una festa come un’altra degna di rispetto e attenzione.

Il mese sacro del digiuno, di origine musulmana, inizierà il prossimo 10 marzo ed è una pratica religiosa che prevede norme specifiche tra cui digiuno e preghiera durante le ore diurne. Il cibo è consentito solamente dal tramonto all’alba: nel momento in cui il digiuno è rotto, è possibile consumare cibo senza particolari limitazioni. Anzi, per molti fedeli è l’occasione per apprezzare ancor più portate tradizionali ma anche ricche. Dolci compresi, e il cioccolato è molto apprezzato.

Il Ramadan pensato da Armani/Dolci by Guido Gobino

L’assortimento di cioccolatini dedicati al Ramadan è realizzato dal torinese Guido Gobino, maestro pluripremiato e innovativo per la lavorazione del cioccolato (ha creato per esempio la prima tavoletta Deforestation-Free), veicolato dal luxury brand Armani. Sul sito web è spiegato che “per celebrare la ricorrenza annuale del Ramadan, Armani/Dolci by Guido Gobino propone una collezione in edizione limitata che si ispira alla luna, soggetto ricorrente nella cultura araba“. Esistono già dolci di vario genere dedicati al mese sacro arabo – su Amazon è persino disponibile un calendario specifico, contenente cioccolatini al pari del nostro Avvento – ma la novità è che un marchio di lusso e un artigiano concordino come voci fuori dal coro, includendo anche il Ramadan alle ricorrenze annuali – che di solito in Italia non vanno oltre a quelle già citate.

Come sono i cioccolatini del Ramadan

La descrizione del prodotto racconta che “le praline dedicate, limited edition, sono al cioccolato bianco con croccante di noci pecan, decorate con piccoli bottoni fondenti. Sono contenute nelle scatole da 16, 36 o 64 praline, insieme a una selezione di classici cioccolatini ripieni ai vari gusti, tutti rigorosamente privi di derivati alcolici. Protagonista del packaging appositamente creato è la luna: in oro lucido dall’effetto metallico, spicca sulle sleeve di carta color verde iridescente dalla texture geometrica a rilievo, chiuse da un doppio nastrino in gros grain lamé, blu e oro a contrasto”.