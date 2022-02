Arnold Schwarzenegger: addio al colesterolo cattivo grazie alla sua dieta vegana all’80%

di Manuela 23 Febbraio 2022

Arnold Schwarzenegger rivela come sia riuscito a ridurre tantissimo il suo colesterolo cattivo: facendo una dieta vegana all’80% nel corso degli ultimi anni. Al che sorge spontanea una domanda: come può una dieta essere vegana solamente all’80%?

Beh, in pratica si fa così: in pratica mangi quasi sempre vegano, tranne quando decidi di fare un’eccezione per una bistecca o qualche altra prelibatezza a base di carne. Che in pratica vuol dire mangiare più vegetali, ma concedersi ogni tanto qualche sfizio a base di carne, evitando restrizioni troppo stringenti.

Secondo l’attore, questa pseudo dieta vegana lo ha aiutato a sentirsi più sano e giovane, riducendo anche i livelli di colesterolo LDL, quello collegato a un maggior rischio di sviluppo di malattie cardiache. Scherzando, Schwarzenegger ha rivelato che il suo livello di colesterolo cattivo è così basso che il suo medico ha pensato che potesse essere una persona diversa.

Al di là della questione di una dieta vegana all’80% (che assomiglia sospettosamente a quella del sindaco di New York: anche Eric Adams si professa vegano, ma poi viene spesso pizzicato al ristorante mentre ordina il pesce), ecco che da tempo Schwarzenegger parla del vantaggio di questo tipo di alimentazione, ispirando fra l’altro anche molto bodybuilder a costruire i propri muscoli con diete su base vegetale.

C’è anche da dire che, nonostante suoi 74 anni, l’attore continua ad allenarsi regolarmente, altra cosa che contribuisce a mantenere bassi i livelli di colesterolo.