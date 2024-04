Arriva Cosaporto For Business: ecco cosa offre alle aziende l’app di consegne

Si tratta di un Marketplace nato a Roma nel 2017, che seleziona i migliori brand per le occasioni speciali ed è presente in diverse città italiane: parliamo di Cosaporto, definita come “soluzione digitale e innovativa sul mercato dedicata ai regali e alle occasioni speciali”. Dedicata soprattutto ai clienti privati, ora è declinata per le aziende: la novità è Cosaporto For Business.

Stefano Manili, il manager di Cosaporto, da Roma è riuscito poi a lanciare il servizio a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Forte dei Marmi. La gift-tech è ora anche oltre i confini italiani, a Londra, dove mantiene sempre l’obiettivo di proporre la soluzione perfetta per tutte le circostanze in cui c’è la voglia di regalare qualcosa di ricercato: regalistica, brand di lusso, lifestyle ma anche food e grandi nomi del settore.

L’offerta food di Cosaporto

Cosaporto For Business è dedicata al mondo B2B, per servizi innovativi in fatto di regalistica aziendale, catering ed eventi. Spiega Manili: “Cosaporto si propone come partner privilegiato delle aziende che cercano soluzioni su misura e di qualità per i loro eventi, ma anche i catering come coffee break e business lunch, senza dimenticare la regalistica di Natale ma non solo”. E conclude: “la scelta di offrire un ampio ventaglio di servizi alle aziende si sta rivelando una strategia vincente, da un lato per cavalcare una domanda in forte espansione, dall’altro per attutire gli impatti della forte contrazione del mercato del delivery post pandemia“.

Un esempio per le aziende: i grandi pasticcieri

Sul sito web aziendale (per chi non avesse ancora scaricato l’app) è possibile avere un’immediata panoramica dei servizi. Si sceglie in base alla categoria del regalo desiderato (noi abbiamo selezionato “dolci”) o anche in base alla città: la scelta spazia da Iginio Massari a Carlo Cracco, da Frau Knam a Rinaldini, passando per Martesana, Malìa, Pavè. Ci sono anche brand di lusso: Zaini per esempio, o Armani Dolci. Selezionando il regalo, città di destinazione e data di consegna, Cosaporto permette di viziare clienti o dipendenti (un po’ come Interflora per intenderci, ma per regalistica e cibo di lusso).

Catering e coffee break

La declinazione “4 Business” permette di organizzare catering e coffee break aziendali. Dal portale è possibile comporre una colazione e farla recapitare in ufficio. Il servizio prevede anche pacchetti, come per esempio “colazione per 5 persone” già pre-composta.