Asia’s 50 Best Restaurants 2022 sceglie il ristorante da tenere d’occhio per il futuro

Asia's 50 Best Restaurants 2022 ha scelto quale sarà il ristorante da tenere d'occhio in futuro: è l'–Eat and Cook di Kuala Lumpur in Malaysia.

di Manuela 17 Marzo 2022

I vincitori del premio American Express One to Watch Award degli Asia’s 50 Best Restaurants 2022, cioè quello dedicato ai ristoranti da tenere d’occhio in futuro, è andato al ristorante Eat and Cook di Kuala Lumpur, in Malaysia (o Malesia, come preferite).

Questo riconoscimento viene attribuito a quei ristoranti che sono considerati alla stregua di un astro nascente della regione e che celebrano le eccellenze gastronomiche e l’innovazione nel settore.

Eat and Cook è un ristorante che è nato sotto un cielo funesto. Durante l’apice della pandemia, infatti, gli chef Lee Zhe Xi e Soh Yong Zhi hanno perso i rispettivi posti di lavoro come chef di due diversi alberghi.

Tuttavia i due hanno deciso di trasformare questa traversia in una nuova occasione: così hanno provato ad aprire un loro ristorante in stile omakase che serve piatti classici malesi reinterpretati in chiave moderna.

Eat and Cook, questo il nome scelto dai due chef, ha aperto i battenti nel 2020. Originariamente era ospitato in un locale modesto con solo sei posti a sedere. Nonostante la pandemia, però, il ristorante ebbe un notevole successo e visto l’aumentare costante della clientela, ecco che i suoi fondatori e chef decisero di trasferirlo a Bukit Jalil City nel marzo 2021, per avere più spazio a disposizione. Attualmente il ristorante può ospitare fino a 30 commensali.

William Drew, Director of Content degli Asia’s 50 Best Restaurant, ha spiegato che i due chef LeeZhe Xi e Soh Yong Zhi, co-proprietari del ristorante Eat and Cook, stanno reinterpretando la cucina nazionale in modo audaci e innovativi.

Per questo motivo a loro è stato attribuito il premio American Express One To Watch Award 2022, grazie alle loro “raffinate tecniche di cottura, agli accostamenti sorprendenti ed esecuzioni creative, nonché alla resilienza dei proprietari in tempi così difficili”.

I due chef si conoscevano già in precedenza. Le loro nonne hanno instillato l’amore per la cucina, ma le loro strade si sono incrociate mentre studiavano arti culinarie alla Berjaya Universitu di Kuala Lumpur. Successivamente hanno lavorato nei più prestigiosi ristoranti della città, affinando man mano le loro tecniche.

Da qui è nata la loro cucina attuale che celebra i sapori locali, ma riformulando i piatti classici in chiave moderna. Gli chef presentano un menu degustazione stagionale basato su ingredienti che ampliano le capacità della cucina malese. In linea con la tradizionale omakase, il menu cambia ogni giorno in base alla disponibilità dei prodotti locali.

Fra i piatti proposti figura il sambal prawns, i gamberi sambal abbinati alla salsa bernese, al risotto all’orzo, alle verdure salate e ai pomodori delle Cameron Highlands settentrionali.

Chef Lee ha spiegato che sono onorati di aver ricevuto questo premio in quanto è una conferma del duro lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno e del loro impegno per elevare la cucina malese. Grazie a questo riconoscimento verranno ispirati a continuare il loro viaggio per portare l’esperienza culinaria malese al livello successivo.

Altri recenti vincitori del premio One To Watch sono stati:

Florilege a Tokyo (2016)

TocToc a Seoul (2017)

Toyo Eatery a Manila (2018)

JL Studio a Taichung (2019)

Masque a Mumbai (2020)

Meta a Singapore (2021)

Vi ricordiamo, poi, che la settima edizione di Asia’s 50 Best Bars verrà presentata il 28 aprile a Bangkok.