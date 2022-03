Asia’s 50 Best Restaurants Icon Award 2022: premiata la monaca buddista-chef Jeong Kwan

di Manuela 3 Marzo 2022

Svelato il nome del vincitore degli Asia’s 50 Best Restaurants Icon Award 2022. Anzi, della vincitrice: trionfa la monaca-chef buddista di origine sudcoreana Jeong Kwan. Questo premio viene attribuito alle figure culinarie la cui influenza si estende oltre la loro comunità e che, grazie alle loro capacità, sono state capaci di ispirare anche altre persone.

E questo è proprio il caso di Jeong Kwan. Nata in una fattoria di Yeongju, nella provincia del Gyeongsang settentrionale, sin da piccola ha sempre mostrato un profondo rispetto per la natura e i prodotti di stagione.

A 17 anni Jeong decise di lasciare la casa paterna per entrare in un monastero buddista: è qui che ha appreso le tecniche di cottura tradizionali. Ovviamente la cucina del tempio si ispirava ai precetti buddisti: zero rifiuti, alimentazione sana e dieta priva di carne, pesce, latticini, aglio o cipolle.

La sua cucina divenne nota a livello mondiale quando Eric Ripert, chef francese del celebre Le Bernardin di New York e praticante buddista pure lui, andò a visitare il tempio Baekyangsa che sorge proprio nel Parco Nazionale Naejangsan: qui lo chef francese incontrò Jeong Kwan, appezzando particolarmente il suo approccio olistico alla cucina.

Così nel 2015 la invitò a New York per preparare un pasto per una serie di ospiti selezionati. Il New York Times descrisse i suoi piatti come “il cibo più squisito al mondo”, soprannominandola la “chef filosofa”.

Da lì la sua fama crebbe costantemente, finendo anche col comparire in un episodio del 2017 della serie Chef’s Table di Netflix, vincitrice degli Emmy Award.

Nonostante Jeong Kwan si sia guadagnata il rispetto di chef celeberrimo come René Redzepi del Noma o Mingoo Kang del Mingles, ecco che Jeong Kwan continua ancora adesso a cucinare nell’eremo che condivide con le consorelle, attirando parecchi devoti al tempio.

La cosa curiosa è che Jeong Kwan non solo non ha mai avuto un ristorante tutto suo, ma non ha neanche mai lavorato nel settore della ristorazione. E nonostante questo, viene acclamata fra gli chef più visionari.

William Drew, director of content degli Asia’s 50 Best Restaurants, ha spiegato che Jeng Kwan, pur essendo uno chef senza alcuna formazione culinaria formale, ha saputo creare squisite ricette a base di verdure capaci di ispirare alcuni degli chef più famosi del mondo. Queste le sue parole: “Come custode della cucina del tempio coreano, ha confermato il suo status di icona culinaria internazionale grazie alla sua raffinata padronanza dei sapori, della delicatezza artistica e dell’approccio spirituale alla cucina”.

Jeong Kwan ha confermato che accetterà il premio. Ha spiegato di essere estremamente onorata del fatto che riceverà l’Icon Award 2022. La sua speranza è che questo premio aumenterà la consapevolezza del cibo del tempio, facendo ulteriormente avanzare la cucina coreana nel mondo. La monaca-chef ha poi aggiunto che è perfettamente consapevole delle difficoltà provocate dalla pandemia e spera che la situazione possa migliorare in modo da permettere di nuovo a tutti di incontrarsi per condividere il cibo e le energie positive.

Il 29 marzo 2022 si terrà poi una cerimonia online per presentare i vincitori degli Asia’s Best Restaurants 2022, mentre a Bangkok, Tokyo e Macao si terranno anche eventi fisici.

[Crediti Foto | Sito ufficiale 50 Best Restaurants – Photo credit Davin Park]