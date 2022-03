Copenaghen, il Noma dona i proventi delle bevande alla causa ucraina

Anche il Noma scende in campo per sostenere l'Ucraina, e lo fa donando il ricavato delle vendite di bevande alla Croce Rossa.

di Luca Venturino 3 Marzo 2022

Anche il Noma di Copenaghen partecipa allo sforzo collettivo del settore della ristorazione per aiutare l’Ucraina in seguito all’invasione russa della settimana scorsa; e lo fa donando il 100% del ricavato delle vendite di bevande della giornata di venerdì 4 marzo alla Croce Rossa.

L’annuncio è stato diramato dal ristorante attraverso i suoi canali social con un tono asciutto, essenziale e grave, senza hashtag o simboli, volenteroso di scendere in campo impugnando l’arma della solidarietà. Come lo stesso addetto alla pagina Instagram del Noma spiega nei commenti (che sia chef René Redzepi in persona?), “tutte le vendite di bevande della giornata” significa proprio tutte, dalla semplice bottiglia d’acqua al caffè, e soprattutto anche la bottiglia di vino. La didascalia del post in questione si chiude con il link utile alle donazioni: www.rodekors.dk.