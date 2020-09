Assolatte: in arrivo un francobollo per celebrare i 75 anni di attività

Dopo il francobollo per i 160 anni di Campari, arriva anche il francobollo per celebrare i 75 anni di attività di Assolatte. Il francobollo è stato appena emesso e sarà valido per quanto riguarda la posta ordinaria diretta in Italia (come categoria di prezzo è di fascia B).

Il francobollo mostra un prato verde e un cielo azzurro su cui campeggia una bottiglia che versa il latte su due formaggi freschi italiani a pasta filata, a indicare come il latte si trasformi nei prodotti caseari. In alto a sinistra, invece, spicca il logo di Assolatte con la scritta 75° anniversario, essendo stata fondata nel 1945. In basso a sinistra c’è scritto Italia con il riferimento alla produzione presso l’I.P.Z.S. S.p.A. a Roma, 2020, mentre in basso a destra c’è la fascia di riferimento del prezzo, la “B”.

A firmare il bollettino illustrativo annesso all’emissione è stato Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte e Cavaliere del Lavoro. Ambrosi, oltre a ricordare a tutti la storia di Assolate, ha sottolineato come l’associazione sia impegnata nel settore dell’industria lattiero-casearia sotto diversi punti di vista, non solo produttivi e commerciali, ma anche sociali.

E ha rammentato come Assolatte abbia affrontato tutti i problemi sollevati dall’epidemia di Covid-19, dall’approvvigionamento delle materie prime alla produzione, dalla logistica alla distribuzione, in modo da evitare la mancanza dei prodotti sugli scaffali.