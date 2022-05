Auchan non se ne va: la catena francese continuerà a operare in Russia

Auchan è stata molto chiara: non c'è alcuna intenzione di abbandonare le attività commerciali sul territorio della Russia.

di Luca Venturino 26 Maggio 2022

Negli ultimi mesi, in seguito allo scoppio del conflitto armato tuttora in corso, diversi brand occidentali hanno deciso di interrompere o sospendere le operazioni commerciali in Russia: ricordiamo ad esempio Starbucks, che ha chiuso 130 punti vendita, o McDonald’s, che ha venduto tutti i locali di sua proprietà a un acquirente locale. Altri marchi, tuttavia, hanno invece deciso di continuare a fare affari sul territorio russo: è il caso di Auchan, catena di supermercati francese che ha specificatamente dichiarato la sua intenzione di mantenere invariata la struttura delle proprie operazioni commerciali.

Auchan vanta circa 30 mila dipendenti, 231 punti vendita e un’attività online attive in Russia, e fin dalla fine di marzo è stata molto chiara sulle proprie intenzioni. La più recente necessità di dover ribadire la propria strategia commerciale, però, si è presentata dopo che una fuga di notizie dei media locali ha suggerito che di fatto la catena francese avrebbe avuto intenzione di cedere il controllo delle proprie operazioni a terzi. “La missione principale di Auchan Retail Russia è fornire alla popolazione prodotti di qualità a prezzi accessibili” ha commentato a tal proposito un portavoce della catena. “Al momento, Auchan non prevede modifiche alla sua strategia o all’organizzazione dell’azienda nel suo insieme”.