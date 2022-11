Australia, atterra con 6 kg di carne in valigia: multa da 2664 dollari

Atterrare in Australia con un po' di cibo in valigia? Pessima idea: un uomo dovrà pagare oltre 2 mila dollari per aver nascosto 6 kg di carne.

di Luca Venturino 1 Novembre 2022

Atterrare in Australia con un po’ di cibo nascosto (o, meno maliziosamente, dimenticato) in valigia? Pessima idea. Si tratta di quanto capitato di recente a un turista fermato all’aeroporto di Perth, che aveva con sé circa sei chilogrammi di prodotti a base di carne non dichiarati. Una negligenza che, di fatto, è stata classificata dagli agenti delle forze dell’ordine come una “significativa violazione delle leggi sulla biosicurezza per proteggere l’Australia dall’afta epizootica“, introdotte all’inizio di quest’anno nel contesto degli aeroporti internazionali del Paese a seguito di un focolaio nella relativamente vicina Indonesia.

Il risultato? Il nostro povero protagonista ha dovuto sborsare la bellezza di 2664 dollari, e per di più gli è stato impedito di mettere piede sul suolo Australiano. Oltre al danno la beffa, in altre parole. L’uomo aveva con sé, secondo quanto lasciato trapelare dai rapporti delle forze dell’ordine, 3,1 kg di anatra, 1,4 kg di manzo rendang, oltre 500 grammi di manzo congelato e quasi 900 grammi di pollo nascosti nel suo bagaglio.

“Questo è il motivo per cui è in vigore una legislazione per annullare il visto di qualsiasi viaggiatore che commetta una violazione significativa della biosicurezza o contravviene ripetutamente alle leggi sulla biosicurezza”, ha commentato a tal proposito il ministro degli Interni Clare O’Neil. Non è la prima volta che l’Australia conquista le facciata di cronaca per un episodio di questo tipo: quest’estate vi raccontammo di un turista multato per 1825 euro per essere atterrato con due McMuffin nascosti in valigia, e pochi giorni prima lo stesso capitò anche a una ragazza che aveva dimenticato nel suo bagaglio mezzo panino di Subway.