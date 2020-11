Australia: bonus da 100 dollari da spendere in ristoranti e teatri a fine lockdown

Pare che in Australia alla fine del lockdown verrà dato a ogni cittadino maggiorenne del New South Wales un bonus da 100 dollari australiani da spendere o nei ristoranti o nei teatri. Si tratta di due fra i settori più gravemente danneggiati dalla pandemia da Covid-19, motivo per cui è stato istituito il progetto Out & About.

E’ stato il ministro del Tesoro oDminic Perrottet a dare l’annuncio, spiegando che tale manovra costerà al Governo circa 500 milioni di dollari australiani, quasi 300 milioni di euro. Ma come funzionerà il tutto?

In pratica chi ha più di 18 anni riceverà quattro voucher digitali da 25 dollari ciascuno, per un totale di 100 dollari australiani (circa 61 euro). Questi voucher arriveranno tramite un’apposita app su cellulare. Due potranno essere utilizzati in ristoranti, caffè e club, mentre gli altri due in cinema, teatri, gallerie d’arte e parchi divertimento.

Non si potranno, tuttavia utilizzare per:

fare acquisti in negozi

comprare alcol

comprare sigarette

gioco d’azzardo

Il ministro Perrottet ha spiegato che questo bonus servirà per incoraggiare le persone a contribuire al rilancio dell’economia. Un po’ come il bonus vacanze italiano, insomma. Speriamo solo che questo non comporti anche per gli australiani tutte le conseguenze che stiamo vivendo ora in questa seconda ondata di Coronavirus.

Sempre rimanendo in Australia, un ristorante italiano qui ha spiegato di essere riuscito a riaprire dopo 7 mesi grazie agli aiuti del Governo.