Australia, Domino’s mette in palio una macchina-pizza

Domino's ha messo in palio una macchina-pizza: per vincerla occorre dimostrare di essere il più grande pizza lover dell'Australia.

di Luca Venturino 31 Marzo 2022

No, purtroppo una macchina-pizza non è un automobile piatta e allungata, una sorta di UFO con le ruote decorato con pomodoro e mozzarella. Si tratta, più semplicemente, di una semplicissima vettura verniciata appositamente per avere l’aspetto di una pizza al salamino piccante. La trovata è di Domino’s, che in collaborazione con Toyota ha deciso di mettere il mezzaccio in palio per il più grande pizza lover dell’Australia.

Il fortunato vincitore si porterà a casa anche un buono carburante da 5000 dollari (che di questi tempi, probabilmente, vale più della macchina), e gli sguardi sbigottiti (o forse invidiosi?) di tutti i passanti. Per vincere, i candidati dovranno girare un breve video di 30 secondi in cui spiegano perché sono i più grandi pizza lover; e a noi viene quasi voglia di partecipare solo per portarci a casa il buono per la benzina.

“Per molti anni abbiamo aiutato a consegnare pizza in tutta l’Australia con la Toyota Yaris, che è l’auto più popolare tra i conducenti di Domino” spiega Vin Naidoo, chief marketing officer di Toyota Australia. “E ora, un fortunato avrà la possibilità di vincere la propria”. Beato lui. Come abbinamento vi consigliamo le scarpe sandwich.