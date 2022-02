Scarpe sandwich, l’ultima frontiera della moda che sconvolge internet

di Luca Venturino 1 Febbraio 2022

No, non sono giocattoli o parte di un travestimento per Carnevale: le scarpe sandwich esistono veramente, e il popolo internettiano è diviso tra chi le ama e chi, invece, le odia. Apparse sulla pagina Instagram del brand di vestiti alternativi Dolls Kill, le scarpe sono diventate immediatamente virali.

Le scarpe sandwich sono esattamente ciò che ti aspetti: un paio di calzature simili a un panino ripieno di salame, lattuga, formaggio e cipolla. No, la versione vegana o vegetariana non è disponibile. Il prezzo di indossare come scarpa un panino al salame? 85 sterline. “Io lavoro a Subway e le indosserei per andare a lavorare” commenta un utente di Instagram evidentemente molto legato allo spirito aziendale. Qualcun altro, invece, ne approfitta per snocciolare una lezione di vita: “Io sono diverso da voi, le indosserò. Hai solo una vita da vivere” scrive un utente, senza curarsi del fatto che proprio perché la vita è solo una passarla a indossare dei panini al posto delle scarpe potrebbe non essere la migliore delle idee. Noi, nel dubbio, ci teniamo strette le scarpe della Lidl.