Australia, KFC nei pasticci: alcuni dipendenti si riprendono mentre leccano il cibo

di Luca Venturino 24 Ottobre 2022

Che succede nei ristoranti KFC quando scatta l’orario di chiusura? Gli alieni escono dai macchinari in cui erano nascosti, un po’ come in Man in Black, e festeggiano tutta la notte? Difficile. Il personale delle pulizie si mette al lavoro? Molto probabile. I dipendenti cominciano a leccare l’iconico pollo fritto, a lanciarsi manciate di lattuga e a sprecare del cibo? A quanto pare sì – o almeno, è quanto capitato in un punto vendita in quel di Brisbane, Australia, dove i dipendenti hanno avuto la splendida idea di riprendersi mentre “abusavano” del cibo pubblicando poi il tutto su TikTok. I lavoratori, evidentemente, si aspettavano di essere coperti di elogi per la loro prorompente espressione goliardica, ma in realtà non hanno fatto altro che attirare su di sé una grande ondata di indignazione.

Il contenuto del video ve lo abbiamo già accennato: si vede un ragazzo tirare fuori delle crocchette di pollo da un forno per leccarle e smangiucchiarle, un altro aprire la bocca e lasciare che i suoi colleghi la usino come bersaglio per lanciarvi delle patatine, e un’altra ancora prendere enormi manciate di lattuga e tentare di infilarsele in bocca. Come anticipato, per di più, la reazione del popolo internettiano è stata piuttosto uniforme, con molti che hanno inneggiato al licenziamento dei protagonisti del video.

Difficile provare compassione: riprendersi in situazioni del genere e pubblicare il tutto su TikTok sembra un altro caso di “Darsi la zappa sui piedi” – un po’ come i blogger di Alghero che sono stati denunciati dopo aver pescato in acque proibite.