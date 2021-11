Austria: nei ristoranti potranno entrare solo i vaccinati

di Valentina Dirindin 5 Novembre 2021

Dopo la fine del lockdown a maggio scorso, ora l’Austria rientra nell’incubo Covid-19 e vieta l’ingresso ai bar e ai ristoranti a tutti i non vaccinati. Una misura drastica, più di un semplice Green Pass: la città di Vienna ha detto chiaramente che presto (probabilmente già nel fine settimana) saranno introdotte nuove misure restrittive in tutta l’Austria, questa volta limitate ai soli non vaccinati.

A fronte di un aumento delle infezioni di Coronavirus nel Paese, dunque, chi non è stato vaccinato non potrà più andare al bar, nei ristoranti, dal parrucchiere o partecipare agli eventi con più di 25 persone. Attualmente circa il 64% della popolazione austriaca è completamente vaccinata contro il Coronavirus: numeri che corrispondono alla media dell’Unione Europea, ma che sono comunque tra i più bassi dell’Europa occidentale.

Come accade in Italia, anche in Austria ci sono molti una visione incoraggiata dalla destra del Partito della Libertà, il terzo partito politico più importante in Parlamento. Le nuove infezioni giornaliere sono salite a oltre ottomila casi, con un un aumento quotidiano del 32%. Dati pericolosamente vicini al record di oltre 9.000 nuovi contagi stabilito nel paese lo scorso novembre. “Per me è importante prendere decisioni prima che le unità di terapia intensiva siano al completo”, ha detto il sindaco di Vienna Michael Ludwig, socialdemocratico, in una conferenza stampa, delineando le nuove misure da introdurre alla fine della prossima settimana.

Anche il governo nazionale guidato dai conservatori ha delineato un piano in base al quale i non vaccinati saranno posti in isolamento, con restrizioni sui loro movimenti quotidiani, qualora venissero riempiti 600 letti di terapia intensiva con pazienti COVID-19.