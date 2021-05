Dopo la Francia, anche in Austria riaprono ristoranti, bar e alberghi. Il tutto dopo circa sette mesi di lockdown, più o meno restrittivo. L’Austria ora è pronta alla ripartenza, pur considerando che alcune restrizioni saranno ancora in vigore.

Ma non riapriranno solo ristoranti, bar e alberghi: porte aperte anche per cinema, teatri, palestre e campi sportivi. Questo parziale via libera, però, dovrà sottostare ad alcuni vincoli. Infatti in quasi tutti i settori è richiesta una di queste condizioni:

lasciapassare vaccinale rilasciato il 22esimo giorno dopo la somministrazione del primo vaccino, valido per tre mesi

lasciapassare vaccinale di nove mesi per chi ha già fatto la seconda dose di vaccino

test negativo: per i tamponi nasali fai da te ha validità di 24 ore, mentre per i tamponi antigenici è valido 48 ore e per i tamponi con PCR 72 ore

certificato di avvenuta guarigione dal Coronavirus nel corso degli ultimi sei mesi

Ma non finisce qui. Per quanto riguarda i ristoranti, al tavolo possono sedere massimo dieci persone, anche appartenenti a nuclei famigliari diversi (qui da noi, invece, vale ancora la regola di massimo 4 conviventi a tavoli).

Il tampone negativo, poi, è richiesto anche quando si fa il check in negli hotel e negli alberghi. Inoltre è anche stato eliminato l’orario di chiusura alle ore 19 per i supermercati: da adesso potranno rimanere aperti anche di sera.