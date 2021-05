Autogrill, il nuovo Wowburger con l’hamburger vegetale di Nestlè

Autogrill lancia il nuovo Wowburger, panino vegetariano in collaborazione con Nestlè e lo chef Simone Salvini. Disponibile a partire da fine maggio su tutta la rete Autogrill in Italia, il panino ha all’interno il Sensational Burger Garden Gourmet, il burger vegetale realizzato da Nestlé, in una versione speciale apposita per Autogrill. Da parte sua, lo chef Salvini, uno dei cuochi più attenti all’uso delle proteine alternative, si è occupato degli altri ingredienti e degli abbinamenti, insieme al settore Ricerca e Sviluppo di Autogrill.

Composizione del panino Wowburger: bun alla curcuma, Sensational Burger Garden Gourmet, fettine fondenti a base di riso integrale germogliato, insalata, pomodoro e una salsa di hummus ai piselli studiata dallo chef.

Commenta Andrea Cipolloni, CEO Europe di Autogrill: “Autogrill, leader nei servizi di ristorazione in viaggio in Italia e nel mondo è da sempre impegnata nell’individuare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori e questo prodotto rappresenta per noi ben più di un panino: è il risultato di importanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove ricette che uniscano qualità, tradizione e innovazione. Siamo ancora più orgogliosi di questo risultato, dal momento che è frutto di un impegno corale, grazie alla proficua collaborazione con Nestlé, che ha messo a disposizione la sua esperienza attraverso il brand Garden Gourmet, e con lo chef Simone Salvini, con il quale Autogrill ha già sviluppato diversi progetti nell’ambito di Green Lab, il nostro laboratorio per lo sviluppo di nuove ricette e idee per i clienti più attenti ai temi dell’alimentazione bilanciata”.

[Fonte: Foodaffairs]