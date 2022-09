Autogrill, l’ad Andrea Cipolloni si dimette: nel suo futuro pare ci sia Eataly

di Luca Venturino 26 Settembre 2022

Cambio di vertice in Autogrill: l’ormai ex amministratore delegato a Italia ed Europa Andrea Cipolloni ha di recente deciso di presentare le proprie dimissioni dalla sua carica, commentando di avere intenzione di “perseguire nuove opportunità personali”. L’annuncio, comunicato di fatto dalla società stessa, segue l’acquisizione di un paio di mesi fa da parte del colosso svizzero Dufry, specializzato nel settore del travel retail. Il resto del consiglio direttivo di Autogrill, nel frattempo, dovrebbe avere già attivato le procedure previste dai piani di successione manageriale, in modo tale da poter assicurare “la continuità aziendale e la normale prosecuzione delle attività strategiche e di business delle società controllate”. A onore del vero non è ancora trapelato nulla di ufficiale circa il futuro di Cipolloni, ma diverse testate giornalistiche del settore lo accostano a Eataly.

Importante ricordare, rimanendo in questo contesto, che la stessa creatura di Oscar Farinetti è di fatto reduce da un importante “terremoto”: come vi avevamo raccontato, infatti, la società Investindustrial ha di recente acquisito il 52% di Eataly. L’ingresso di Cipolloni come nuovo CEO di Eataly, dunque, potrebbe essere interpretato come primo mattoncino di questa nuova era.

“Ringraziamo Andrea Cipolloni per il lavoro svolto in questi anni e per aver contribuito al successo dell’azienda durante la difficile fase della pandemia” ha nel frattempo commentato Gianmario Tondato Da Ruos, CEO del Gruppo Autogrill. “Grazie al lavoro di squadra sono state messe in atto iniziative strategiche che hanno permesso di cogliere nuove occasioni di mercato e di crescita, la forte squadra di Autogrill proseguirà dunque lungo la strada delineata, confermando ancora una volta la solidità del business”.