Autogrill, nel 2022 i ricavi sono cresciuti del 73,3% su base annua

di Luca Venturino 30 Settembre 2022

Una performance da incorniciare: nei primi otto mesi del 2022 Autogrill ha messo a segno una crescita su base annua dei propri ricavi del 73,3%, equivalente a un valore complessivo di 2.599,9 milioni di euro. Aumentano anche i cosiddetti ricavi like-for-like (+61,7%3), fomentati soprattutto al ripristino del traffico aereo internazionale e alla resilienza del traffico domestico negli aeroporti a stelle e strisce o nelle autostrade del Vecchio Continente. In altre parole, ciò che sta spostando l’ago della bilancia è senza ombra di dubbio il ritiro di molte delle più stringenti misure anti-Covid, che come potrete immaginare negli ultimi due anni hanno limitato notevolmente ogni forma di spostamento andando dunque a compromettere gli affari del Gruppo.

La ripresa, per quanto innegabilmente positiva, rappresenta ancora una sola frazione dei ricavi registrati nel periodo pre-pandemico (2019 in particolare): secondo i dati fatti trapelare del Gruppo, infatti, i primi otto mesi del 2022 corrispondono grosso modo all’87% di quanto riportato tre anni fa nello stesso lasso di tempo. L’Ebit underlying si attesta invece a 112 milioni, quando appena un anno fa – e qui di nuovo spunta la variabile pandemica – era sotto di 28; mentre il Free cash flow e’ di 232 milioni (63 milioni nello stesso periodo del 2021), con 128 milioni di free cash flow generato nei soli mesi di luglio e agosto 2022. Il consiglio di amministrazione ha pertanto confermato la guidance per l’anno corrente, pur segnalando un peggioramento del contesto economico nell’ultimo trimestre dell’anno. Rimanendo nel contesto, vi ricordiamo infine che Autogrill ha di recente salutato il suo amministratore delegato Andrea Cipolloni, che pare destinato a vestire i colori di Eataly.