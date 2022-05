Autogrill stima un fatturato di 4 miliardi di dollari per il 2022

di Luca Venturino 30 Maggio 2022

Autogrill prevede che nel corso del 2022 il fatturato potrebbe arrivare a sfiorare il valore complessivo di 4 miliardi di dollari (o 3,7 miliardi di euro), segnando una netta crescita rispetto ai 2,6 miliardi di euro registrati nell’anno precedente. Il Gruppo, nel redigere la stima in questione, ha precisato che i calcoli sono stati effettuati basandosi sul presupposto (o sulla speranza) che non ci sarà una nuova ondata di casi di Covid-19 (che chiaramente andrebbe a influire sugli spostamenti e di conseguenza sulle vendite) e che il conflitto attualmente in corso non si sarebbe intensificato nei prossimi mesi.

Stando a una nota emessa dallo stesso Gruppo, l’obiettivo per il futuro è di continuare il percorso di crescita (che ha portato anche all’apertura di un ristorante nella Stazione Centrale di Milano in collaborazione con KFC) in modo da rafforzare ulteriormente la propria “posizione di leadership”, concentrandosi soprattutto sull’aumento del flusso di cassa e riservando particolare attenzione a un’eventuale evoluzione sostenibile. Non si è fatta parola, invece, di potenziali partnership future.

Tra il mese di gennaio e quello di aprile il Gruppo Autogrill ha inoltre registrato un aumento delle vendite complessive dell’88% – una crescita notevole che di fatto è stata coadiuvata dalla graduale diminuzione dei casi da Covid-19 soprattutto in America del Nord e Italia.