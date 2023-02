Aversa, piazza la pubblicità del bar su un’antica colonna romana: denunciato il titolare

di Luca Venturino 27 Febbraio 2023

Per carità, capiamo che sono tempi difficili. C’è un tasso di inflazione in doppia cifra, c’è tutto quel discorso di rincari a luce, gas e compagnia bella che abbiamo imparato a conoscere (e temere) con il termine “caro bollette“, ci sono sempre meno clienti perché ci sono meno soldi e quindi la gente, di riflesso, cerca di tenersi stretto il portafoglio. In un contesto del genere, capiamo che fare un poco di pubblicità al proprio bar possa aiutare a rimanere a galla: una promozione speciale, un bell’evento… Si piazza qualche volantino in città e si spera che abbiano effetto. Ecco, qualche problema potrebbe però sorgere nel momento in cui tali volantini vengono affissi su un’antica e famosa colonna romana; un po’ come capitato ad Aversa.

Reinventare il Toga Party

Attraversare i secoli per poi trovarsi addosso un cartellino plastificato che recita a caratteri cubitali “DRINK A 3 EURO”. Il gestore del locale, naturalmente, non l’ha passata liscia: il suo gesto è infatti stato notato dagli agenti della Polizia Municipale locale e denunciato per affissione abusiva. Perlomeno il nostro protagonista ha avuto il buonsenso di usare del semplice nastro adesivo, e la colonna – una delle più famose della città normanna, situata nel pieno centro storico – ne è quindi uscita senza riportare danni fisici.

Per quanto riguarda i danni morali, invece, è tutta un’altra storia. La comunità è naturalmente insorta con indignazione: la colonna in questione ha come accennato un‘importanza storico culturale molto forte per la collettività, e rappresenta un noto luogo di riconoscimento collettivo per la storia cittadina.

Il cartello incriminato è, stando a quanto riportato dai media locali, apparso sui social media (condito, possiamo immaginare, da una saporitissima insalata di insulti nei confronti del fantomatico titolare) nei giorni scorsi. A quel punto la segnalazione alle forze dell’ordine locale era questione di tempo: gli agenti di polizia, guidati dal comandante Antonio Piricelli, hanno come già accennato provveduto a denunciare il responsabile per affissione abusiva e a rimuovere il volantino.

Difficile ricostruire cosa stesse passando per la mente del titolare quanto ha deciso che uno dei simboli storico culturali di Aversa fosse un luogo adatto per appiccicare un bel volantino. Chiaro, i drink a tre euro sono, sulla carta, una buona trovata e potrebbero fare gola a tutti… Ma non possiamo fare a meno di pensare che tra le conseguenze di questo gesto non ci sarà una maggiore affluenza di clienti al bar in questione.